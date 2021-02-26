Yeni imajı eleştirilen Tatlıses'ten yanıt!

2011 yılında bir İbo Show programının ardından aracıyla evine seyahat eden ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Maslak civarındayken uğradığı silahlı saldırı sonucu kafasından yaralanmıştı. Yaklaşık 6 saat süren kritik bir ameliyata sokulan Tatlıses, yoğun bakıma alınmıştı. Öte yandan Tatlıses'in asistanı Damla Buket Çakıcı'nın da yaralandığı belirtilmişti. Yapılan araştırmalar sonucu suikastın sorumlusu olduğu anlaşılan Abdullah Uçmak yakalanmıştı. Tatlıses, 6 Nisan'da tedavi amaçlı Almanya'ya götürülmüş ve İbo Show da sona ermişti.

Yeni İbo Show'a ünlü yağmuru

Yıllar süren rehabilitasyon sonrası İbrahim Tatlıses eski haline dönemese de kısmen iyileşti. Yıllar boyunca İbo Show'un başlayacağına dair birçok iddia ortaya atıldı, sonunda İbo Show 14 Kasım 2020'de geri döndü ve Star TV'de yayınlanmaya başladı. İbo Show'a Cem Yılmaz, Mehmet Ali Erbil ve Okan Bayülgen gibi komedyelerin yanı sıra Sibel Can, Cengiz Kurtoğlu, Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Seda Sayan ve Bülent Ersoy gibi birçok isim konuk oldu.

"İbo sizin İbo'nuz, değişmez"

Tatlıses'in önceki haftalarda imajını değiştirdiği görülmüş ve bu yeni imaj birçok kişi tarafından eleştirildi. Sosyal medyada da gündeme oturan İbrahim Tatlıses'in botoks yaptırdığı ve saç ektirdiği iddia edildi. Ünlü şarkıcının eski haline dönmesi sonrası hayranları da derin bir "oh" çekti.

Tatlıses'in saçlarının ekilmiş gibi görünmesine neden olan şeyin boya olduğu ortaya çıktı. Instagram hesabından eleştirilere yanıt veren Tatlıses, saç ektirmediğini ya da botoks yaptırmadığını açıkladı. "İbo sizin İbo'nuz, değişmez" açıklamasını yapan Tatlıses, saç ektirmiş gibi görünmesinin nedeninin boyanın saçında fazla kalması olduğunu kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 08:43