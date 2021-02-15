Yeni Dizi Haberlerinin Ardı Arkası Kesilmiyor

Blu TV’de yayınlanacak olan bir dizi haberi öğrenildi. Bu kez farklı bir format ile çekilecek olan dizinin TikTok ünlüleri tarafından çekileceği ifade edildi. Üstelik TikTok ünlülerinin çekeceği dizinin formatı ise diğer hiçbir diziye benzememekte. Edinilen bilgilere göre ünlülerin dizisinin isminin “Hiç” olduğu haberi öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Adana’dan bir aykırı dizinin daha çıkması dikkatleri çekmeye devam ediyor. “Sıfır Bir’den” sonra Adana'dan çıkan farklı formattaki dizi Blu TV’de seyirci karşısına gelecek.

Blu TV’de yayınlanacak olan “Hiç” dizisinin çekimleri TikTok ünlüleri ile birlikte yapılırken merak edilen dizinin ilk ön tanıtımı yayınlanmıştı. Yeni bir format ile yayınlanıp ilgileri üzerine toplayan dizinin izleyiciler ile buluşan ilk fragmanı ise dikkatleri üzerine çekti. “Hiç” isimli dizinin başrollerinde ise Taylan Meydan ve Caner toplu isimli genç oyuncular bulunacak. Farklı bir format ile yayın hayatına giriş yapmakta hazırlanan dizinin çekimlerinin ise Adana’da gerçekleştiği öğrenildi. “Hiç” dizisinin başrolü oynayacak olan Taylan Medyan’ı aslında seyirciler tanıyor. 2019 yılının 2 sene önce yaz aylarında ATV ekranlarında yayınlanan “Canevim” dizisinden tanınan oyuncu bu kez farklı bir dizide başrolü canlandıracak. Dizi için diğer başrol oyuncusu olan Caner Topçu ise bir asker dizisi olan “Nöbet’te” ile bir süre izleyici ile buluşup performansı ile takdir toplamıştı.

Blu TV’de yayınlanacak olan ve çekimleri Adana’da gerçekleştirilen dizinin toplamda 8 bölümden oluşacağı öğrenildi. Dizinin oyuncu kadrosu da senaryosu kadar ilginç olmakta. Blu TV’de ekranlara gelecek olan proje için yönetmen Can teker tarafından üstlenilen dizi içinde TikTok isimli sosyal medya ağında yayınlanan videolar ile ünlenen isimler de rol almakta. Semih Varol, Uzun Makarna, Doğanay ve Sera gibi isimler ile TikTok ünlüsü olan oyuncular şimdi “Hiç” dizisi ile rol almak için hazırlanıyor. Çekimleri Adana’da gerçekleştirilen ve Blue TV’de seyirci karşısına çıkacak olan “Hiç” isimli dizinin ekranlara gelecek ilk tarihinin ise 19 Şubat olduğu öğrenildi.