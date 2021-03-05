Yeni Dizi Camdaki Kız Bomba Gibi Kadrosuyla Geliyor! Camdaki Kız Oyuncuları Kim

Son zamanlarda çok duyduğumu Gülseren Budayıcıoğlu tarafından kaleme alınan bir hikâye daha ekranlara taşınıyor! Dizinin kadrosu ve konusuna dair merak edilenler de gün geçtikçe belli olmaya başladı!

CAMDAKİ KIZ KADROSU VE MERAK EDİLENLER

Gülseren Budayıcıoğlu tarafından kaleme alınan roman oldukça beğeni toplamıştı ve şimdide ekranlara taşınıyor!

Budayıcıoğlu’nun imzasını taşıyan bir diğer başarılı yapım Kırmızı Oda’dan oyuncu transferi gecikmedi!

BURCU BİRİCİK BAŞROLDE

Kırmızı Oda’dan Boncuk karakteriyle tanıdığımız, Burcu Biricik bu yapımda başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkıyor. Peki kadrodaki diğer isimler kim? Camdaki Kız konusu ne?

CAMDAKİ KIZ OYUNCU KADROSU

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız ilgileri daha yayın hayatına başlamadan toplamış durumda. Burcu Biricik dışında baş rol de Feyyaz Şerifoğlu’na göreceğiz. İkilinin nasıl bir uyum yakalayacağı da başka bir merak konusu.

Kadro da aynı zamanda Hande Ataizi, Selma Ergeç, Devrim Yakut, Hamza Yazıcı ve Tamer Levent gibi isimler de yer alıyor.

Dizinin ilk bölümünün ne zaman yayımlanacağı ise hala bir sır. Fakat çok uzun süre beklemek zorunda kalmayacağız gibi!

BURCU BİRİCİK

Güzel oyuncu özellikle de Kırmızı Oda’da yapımında gösterdiği performanstan sonra beğenileri toplamıştı. Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümü eğitimi alan Biricik Bornova’da Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi aldı.

İlk kez akranlar da ise Maçolar dizisinde görüldü. Daha sonra da kendisini Muhteşem Yüzyıl, Beni Böyle Sev ve Kuzgun dizilerinde gördük. Çok beğeni toplayan Çiçero filminde ise baş roldeydi!

FEYYAZ ŞERİFOĞLU

1991 yılında Rize’de dünyaya gelen Şerifoğlu’nu tüm ülke, O Ses Türkiye yarışmasında okuduğu “Gidene” şarkısı ile tanıdı.

Tekstil mezunu olan Şerifoğlu aynı zaman Ajda Pekkan’ın vokalistliğini de uzun süre yapmıştı. Kırmızı Oda dizisinde ise Can karakterini canlandırmıştı. Burcu Biricik ile Şerefoğlu’nun ise sahne uyumu olduğu bir gerçek! Dizinin baş rolü için adeta biçilmiş kaftan olmuş kendisi!

CAMDAKİ KIZ YAPIMI BOMBA GİBİ GELİYOR

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanacak dizide yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor. Senarist olarak ise Seda Altaylı’yı göreceğiz.

Burcu Biricik tarafında hayat verilecek Nalan karakteri, herkes tarafından sevilen bir genç kızdır. Ailesi varlıklıdır, en iyi okullarda eğitim görmüş ve eli sıcak sudan soğuk suya girmemiştir. Nalan daha sonra çalıştığı şirkette karşılaştığı Sedat ile evlenme kararı alırlar. Fakat ikilinin geçmişlerinden taşıdıkları karanlıklar ortaya çıkınca işler karışır!