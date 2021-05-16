Yeni Dizi Aşkın Tarifi Ne Zaman Başlayacak? Dizinin Kadrosu ve Konusu

Başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün yer aldığı yeni proje izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yaz dizisi olarak karşımıza çıkacak olan yeni yapım Aşkın Tarifi, Kanal D ekranlarında izleyiciler ile buluşacak. Aşkın Tarifi ne zaman başlıyor ? İzleyiciler bu soruyu oldukça merak ediyor.

Çekimleri başlayan dizinin ilk fragmanı izleyicilere sunuldu.

Uzun süredir kariyerine ara veren Kadir Doğulu ve dizideki partneri sanatçı Serra Arıtürk'ün hayranları, Aşkın Tarifi dizisi ile bir araya gelecek

Aşkın tarifi dizisinin ne zaman başlayacağı ise büyük bir merak konusu oldu. Dizinin kadrosunda ise Kadir Doğulu, Serra Arıtürk, Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan gibi sevilen isimler mevcut.

Aşkın Tarifi Ne Zaman Başlıyor ?

Kanal D Ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya hazırlanan yeni dizi Aşkın Tarifi'nin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp ve yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı üstleniyor.

Aşkın tarifi adlı dizinin yönetmeni ise Deniz Koloş, senaryonun sahibi ise Leyla Oter ve Doruk Erengül'ün kaleme aldığı Aşkın Tarifi dizisi, 1. bölümü ile izleyicileriyle 7 Haziran Pazartesi akşamı Kanal D'de olacak.

Gaziantepli ama Fransız mutfağında uzman bir şefin dolu dizgin aşk hikayesini seyirciyle buluşturacak olan diziden gelen tanıtım fragmanı, ikilini sevenlerini heyecanlandırdı.

Aşkın Tarifi Konusu

Gaziantepli kebap ustası Fırat, kaderi ile oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a bedel ödetmek ister. Fırat’ın gözü kara olarak çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler.

Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, çok sevdiği mutfağı tekrar kavuşurken, restoranın sahibi Naz Soyluer aşk ile tanışır.

Aşkın Tarif Oyuncu Kadrosu

Kadir Doğulu

Serra Arıtürk

Cem Davran

Alper Saldıran

Yasemin Baştan

Ümmü Putgül

İdil Sivritepe

Atakan Yılmaz

Elif Melda Yılmaz

Mehmet Şeker

Deniz Gürkan

Gökhan Niğdeli

Selim Akgül

Onur Yakıcı

Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor.