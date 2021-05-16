Yeni Dizi Aşkın Tarifi Ne Zaman Başlayacak? Dizinin Kadrosu ve Konusu

Başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün yer aldığı yeni proje izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yaz dizisi olarak karşımıza çıkacak olan yeni yapım Aşkın Tarifi, Kanal D ekranlarında izleyiciler ile buluşacak. Aşkın Tarifi ne zaman başlıyor ? İzleyiciler bu soruyu oldukça merak ediyor.
Çekimleri başlayan dizinin ilk fragmanı izleyicilere sunuldu.
Uzun süredir kariyerine ara veren Kadir Doğulu ve dizideki partneri sanatçı Serra Arıtürk'ün hayranları, Aşkın Tarifi dizisi ile bir araya gelecek
Aşkın tarifi dizisinin ne zaman başlayacağı ise büyük bir merak konusu oldu. Dizinin kadrosunda ise Kadir Doğulu, Serra Arıtürk, Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan gibi sevilen isimler mevcut.
Aşkın Tarifi Ne Zaman Başlıyor ?
Kanal D Ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya hazırlanan yeni dizi Aşkın Tarifi'nin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp ve yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı üstleniyor.
Aşkın tarifi adlı dizinin yönetmeni ise Deniz Koloş, senaryonun sahibi ise Leyla Oter ve Doruk Erengül'ün kaleme aldığı Aşkın Tarifi dizisi, 1. bölümü ile izleyicileriyle 7 Haziran Pazartesi akşamı Kanal D'de olacak.
Gaziantepli ama Fransız mutfağında uzman bir şefin dolu dizgin aşk hikayesini seyirciyle buluşturacak olan diziden gelen tanıtım fragmanı, ikilini sevenlerini heyecanlandırdı.
Aşkın Tarifi Konusu
Gaziantepli kebap ustası Fırat, kaderi ile oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a bedel ödetmek ister. Fırat’ın gözü kara olarak çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler.
Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, çok sevdiği mutfağı tekrar kavuşurken, restoranın sahibi Naz Soyluer aşk ile tanışır.
Aşkın Tarif Oyuncu Kadrosu
Kadir Doğulu
Serra Arıtürk
Cem Davran
Alper Saldıran
Yasemin Baştan
Ümmü Putgül
İdil Sivritepe
Atakan Yılmaz
Elif Melda Yılmaz
Mehmet Şeker
Deniz Gürkan
Gökhan Niğdeli
Selim Akgül
Onur Yakıcı
Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor.