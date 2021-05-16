Yeni Dizi Aşkın Tarifi Ne Zaman Başlayacak? Dizinin Kadrosu ve Konusu

Aşkın Tarifi, Kanal D ekranlarında  izleyiciler ile buluşacak. Aşkın tarifi dizisinin ne zaman başlayacağı ise büyük bir merak konusu olurken sorunun cevabı haberimizde.

Yeni Dizi Aşkın Tarifi Ne Zaman Başlayacak? Dizinin Kadrosu ve Konusu

Başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün yer aldığı yeni proje izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yaz dizisi olarak karşımıza çıkacak olan yeni yapım Aşkın Tarifi, Kanal D ekranlarında  izleyiciler ile buluşacak. Aşkın Tarifi ne zaman başlıyor ? İzleyiciler bu soruyu oldukça merak ediyor.

Çekimleri başlayan dizinin ilk fragmanı izleyicilere sunuldu.

Uzun süredir kariyerine ara veren Kadir Doğulu ve  dizideki partneri sanatçı Serra Arıtürk'ün hayranları, Aşkın Tarifi dizisi ile  bir araya gelecek

Aşkın tarifi dizisinin ne zaman başlayacağı ise büyük bir merak konusu oldu. Dizinin kadrosunda ise Kadir Doğulu, Serra Arıtürk, Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan gibi sevilen  isimler mevcut.

Aşkın Tarifi Ne Zaman Başlıyor ?

Kanal D Ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya hazırlanan yeni dizi Aşkın Tarifi'nin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp ve yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı üstleniyor.

Aşkın tarifi adlı dizinin yönetmeni ise Deniz Koloş,  senaryonun sahibi ise Leyla Oter ve Doruk Erengül'ün kaleme aldığı Aşkın Tarifi dizisi, 1. bölümü ile  izleyicileriyle 7 Haziran Pazartesi akşamı Kanal D'de olacak.

Gaziantepli ama Fransız mutfağında uzman bir şefin dolu dizgin aşk hikayesini seyirciyle buluşturacak olan diziden gelen tanıtım fragmanı, ikilini sevenlerini heyecanlandırdı.

Aşkın Tarifi Konusu

Gaziantepli kebap ustası Fırat, kaderi ile oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a  bedel ödetmek ister. Fırat’ın  gözü kara olarak çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler.

Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat,  çok sevdiği mutfağı tekrar kavuşurken, restoranın sahibi Naz Soyluer  aşk ile tanışır.

Aşkın Tarif Oyuncu Kadrosu

Kadir Doğulu

  Serra Arıtürk

Cem Davran

 Alper Saldıran

Yasemin Baştan

  Ümmü Putgül

  İdil Sivritepe

  Atakan Yılmaz

  Elif Melda Yılmaz

 Mehmet Şeker

 Deniz Gürkan

  Gökhan Niğdeli

  Selim Akgül

 Onur Yakıcı

 Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yasak Elma Dizisinde Yeni Sezon Resmen Şimdiden Bitti!...
Yasak Elma Dizisinde Yeni Sezon Resmen Şimdiden Bitti!...
  1. MAGAZİN