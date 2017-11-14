Yeliz Yeşilmen'e çıplak fotoğraf şoku...

Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan programda iddia edilen haberler magazin dünyasına bomba gibi düştü.Gösterilen haberde Yeliz Yeşilmen'in eşi Uğur Akbaş tarafından aldatıldığı söylendi.İhanet iddiaları üzerine açıklamalarda bulunan Yeliz Yeşilmen olayın Uğur Akbaş'ın eski eşi tarafından yapıldığını ve montaj olduğunu söyledi.

Uğur Akbaş'ın sosyal medya üzerinden başka bir kadınla konuştuğu ve ikilinin birbirlerine çıplak fotoğraf attığı iddia edildi.Yaşanan bu olaylar karşısında sessizliğini bozan Yeliz Yeşilmen ise konuyla ilgili olarak "O görüntüler montajdır. Bu montajı yapan kişi de Ali'nin eski eşi Gülbin'dir. Aramızı bozmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.