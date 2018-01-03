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Yeliz Yeşilmen'den Deniz Akkaya'ya sert cevap

Oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in, eşi Ali Uğur Akbaş’a yaptığı doğum günü sürprizini sosyal medyada paylaşması üzerine Deniz Akkaya'dan gelen tepkilere yine sosyal medya üzerinden cevap verdi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:57
Yeliz Yeşilmen'den Deniz Akkaya'ya sert cevap

Yeliz Yeşilmen, dün 55 yaşına giren eşi Ali Uğur Akbaş’a yatak odasında kahvaltı süprizi yaptı.Oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in, eşi Ali Uğur Akbaş’a yaptığı doğum günü sürprizini sosyal medyada paylaşması üzerine  Deniz Akkaya'dan gelen tepkilere yine sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Deniz Akkaya, Yeşilmen’in paylaştığı kahvaltı fotoğrafını instagram hesabına taşıyıp şok bir ifade kullandı. Deniz Akkaya ;"“Günaydın sevgilim ne güzel bir gün değil mi? Kahvaltıdan önce biraz daha sevişelim mi?” şeklindeki paylaşımı Yeşilmen’i öfkelendirdi.

Yeliz Yeşilmen son paylaştığı fotoğrafa  "Mutlu yıllar aşkım. Biz doğal Tük insanıyız atletli foto ile dalga geçenler dönsün k..ç.. gülsün. Kaldı ki yüzlerce destek mesajı aldım. Biz, oynamıyor rol ve numara yapmıyoruz, biz hayatı en doğal haliyle yaşayıp sevenlerimizle paylaşıyoruz. Bununla dalga geçmek Türk halkıyla dalga geçmektir. Çok şükür açıkta bir şeyimiz yok” notunu düştü.

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