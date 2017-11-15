Yasmin Erbil'in 'çıplak' paylaşımı olay oldu !

Yasmin Erbil sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile sürekli gündeme geliyor.Babasından gelen tepkilere aldırış etmeyen Yasmin Erbil bu kezde üstsüz fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil'in her paylaşımı olay oluyordu.Fakat bu paylaşıma ailesinden nasıl bir tepki alacağı ise merak konusu oldu.

Yasmin Erbil'in arkadaşıyla görüntülü konuşma yaptığı esnasında üzerinde birşey olmaması dikkatlerden kaçmadı.O konuşmasındaki bir görüntüsünü paylaşan Erbil'in o paylaşımı olay oldu.

YASMİN ERBİL'İN OLAY PAYLAŞIMI

Yasmin Erbil'in bu cesur pozları annesi Nergis Kumbasar'a sorulması üzerine Kumbasar kızını savunarak “Yaşının gerektiği gibi davranıyor” açıklamarında bulunmuştu.