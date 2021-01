Yasak Elma’ya Bir Transfer Daha! Entrikalar Durulmuyor

Fox Tv ekranlarının 4 sezondur ekranlarda olan dizisi Yasak Elma yeni gelişmeler ile seyirci kitlesinin dikkatini çekmekte. Her bölümde sürprizler ile karşılaşılan Yasak Elma’da Halit’in ölmesi ile tüm olaylar bambaşka bir tarafa doğru sürüklenirken oyuncu kadrosuna yeni isimler de ekleniyor. Eski bölümlere kıyasla bambaşka bir senaryo ile ilerleyen dizi seyircilerini her gün şaşırtmakta. Talat Bulut’un hayat verdiği Halit Argun karakterinin ölmesinin ardından diziye 4 isim daha veda etmişti. Diziden ayrılan isimler sonrasında yeni oyuncular kadroya dahil olmuş ve yeni bir hikaye çekilir hale gelmişti. Özellikle kadın karakterlerin yaptıkları entrikalar ile tanınan dizinin oyuncu kadrosu genişlerken bir yeni isim daha Yasak Elma’ya dahil oldu. Her yeni bölümde sürprizler ile karşılaşılan dizide olaylar hiç durulmazken oyuncu kadrosuna yeni dahil olan ismin kim olduğu ise merak ediliyor. Peki Yasak Elma’ya hangi oyuncu katıldı? İşte diziye yeni dahil olan oyuncu hakkında bilgiler ve Yasak Elma ile ilgili son gelişmeler…

Halit’in ölümü sonrasında senaryo adeta Rönesans dönemi yaşarken Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan ve Berk Oktay gibi başarılı isimler oyuncu kadrosuna dahil olmuştu. Yeni karakterlerin diziye eklenmesi ile olaylar farklı bir noktaya doğru ilerlerken Yasak Elma’ya yeni bir karakterin daha katılacağı haberi öğrenildi. Yeni katılan oyuncunun kim olduğu merak edilirken dizideki gelişmeler ise hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Nilperi Şahinkaya, Cansu karakteri ile diziye dahil olmuştu. Cansu karakteri ile entrikalar devam ederken yeni bölümde yeni bir isim ile daha karşılaşacağız.

25 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak olan Yasak Elma’nın yeni bölümünde göreceğimiz isim ise Nurgül. Kendisini cezaevi sahnesinde de izlemiştik ancak yayınlanan fragmanda Nurgül ile tekrar karşılaşılacağı öğrenildi. Dizinin 95. Yeni bölümü ekranlara gelmek için sabırsızlanırken Nurgül isimli karakter Yıldız’a birtakım problemler yaşatacak gibi duruyor. Öyle ki Yıldız’ın hapishanede geçirdiği günleri herkese anlatmak ile tehditler savuracak olan Nurgül entrikalara bir yenisini daha ekleyecek. Ender ve Şahika’nın kapısını çalacak olan Nurgül, Yıldız’ın başına belalar açmak ile meşgul olacak.