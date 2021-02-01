Yasak Elma’da Şok Gelişme! Yatak Sahnesi

Yasak Elma dizisinin geçen hafta yayınlanan 95. bölümü seyirciler üzerinde adeta şok etkisi yaratmış ve çok hoş karşılanmamıştı. Dizinin bitmesine yakın son dakikalarda ekranlara getirilen sahnede Nilperi ŞahinKaya'nın canlandırdığı Cansu karakteri ve Berk Oktay'ın hayat verdiği Çağatay karakteri yatakta yarı çıplak bir şekilde uzanıyordu. Seyircilerin çoğu bu yapılanların Yıldız’a haksızlık olduğunu ve o kızın da mutlu olmaya hakkı olduğunu savunurken seyircilerin bir diğer kısmı ise bu şekilde sahnelerin benzer projelerde de bulunduğunu ancak bu dizide hoş karşılanmadığını söyleyerek şikayette bulunmuştu.

Aslında Yasak Elma'nın son bölümünde gösterilen sahnede çok fazla cinsellik ile ilgili bir durum olmasa da yaşanan olay seyircilerin hoşuna gitmedi. Bu görüntülerden hoşlanmayan dizi izleyicileri ise RTÜK’e şikayette bulundu. Diziye Cansu karakteri ile katılan Nilperi Şahinkaya ise son olarak verdiği röportajında bu güncel bilgiyi paylaşarak yatak sahnesi hakkında kendisinin şikayet edildiğini açıkladı. Oyuncu verdiği röportajda kendisine gelen fazla sayıda tepki olduğunu çünkü kötü bir karaktere hayat verdiğini ve RTÜK'e şikayet gittiği hakkında konuşmalar yaptı. Milliyet Cadde yazarlarından olan Sina Koloğlu ise konuya farklı bir bakış açısı getirerek daha değişik noktalara değindi.

Milliyet Cadde yazarlarından olan Koloğlu, Yasak Elma dizisine gelen şikayetler ve Nilperi Şahinkaya hakkında seyirciler tarafından yapılan kötü yorumlara değinerek insanların asıl odaklanması gereken konunun bu dizideki senaryo gereği olan gelişmeler değil gündüz programlarında yaşanan gerçek olaylar olduğu hakkında açıklama yaptı. Asıl büyük olayların gündüz programında yattığı ifadelerine yer veren Sina Koloğlu, o hikayelerin gerçek olduğuna ve dizi olmadığına değinerek üzerinde durulması gereken yerler dizi senaryoları değil gündüz programlarında yatan inanılmaz gerçek hikayeler olduğu ifadelerinde bulundu.