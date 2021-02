Yasak Elma'da flaş ayrılık! Zehra diziden ayrılıyor mu? Şafak Pekdemir kimdir?

Başrollerinde Nesrin Cavadzade, Eda Ece ve Şevval Sam'ın yer aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da bu sezon ayrılıklar devam ediyor. Talat Bulut ile başlayan ayrılık beraberinde kadrodan bir çok kişinin çıkması ile devam etmişti. Kadrodan bir yandan ayrılıklar yaşanırken bir yandan da yeni oyuncular dahil olmuştu. Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Berk Oktay ve Nilperi Şahinkaya diziye bu sezon dahil olan isimler.

Pazartesi akşamlarının fenomen dizilerinden Yasak Elma'da Can Nergis'in kadrodan ayrılacağı öğrenildi. Dizide Mert karakterini canlandıran, hiç sevilmeyen bir karakter olan Can Nergis ilerleyen bölümlerde diziden ayrılıyor. Can Nergis'in ayrılığından sonra Zehra karakterini canlandıran Şafak Pekdemir'inde ayrılacağı iddia edildi. Peki Şafak Pekdemir diziden ayrılcak mı?

Can Nergis'in ayrılığından sonra gözler Şafak Pekdemir'e çevrildi. Son zamanlarda dizide daha az gördümüz özellikle Halit'in ölümünden sonra rolü azalan Zehra karakterinin Mert'in ayrılığından sonra diziden ayrılacağı gündeme geldi. Bu nedenle diziden Şafak Pekdemir'in ayrılması bekleniyor. Fakat yapımdan ya da oyuncudan şu an için bir açıklama bulunmuyor.

19 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. 1.74 metre boyunda, 57 kilo ve İkizler burcudur. Birçok tiyatro oyununda oynadıktan sonra televizyon dünyasına 2011'de Şüphe adındaki dizide Aslı Demircan karakteri ile katılmıştır. Yer aldığı dizi ve filmlerden bazıları ise şunlardır:

Dizileri

Yasak Elma

Asla Vazgeçmem

Leyla ile Mecnun

Şüphe

Türk Malı

Firar

Filmleri

Deli Aşk

İncir Reçeli 2

Deniz ve Güneş

Sadist

Şafak Pekdemir, Burak Mengü ile 2017 yılında evlenmiştir. Şimdilerde Yasak Elma'da Zehra karakterini canlandırmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021, 23:32