Yasak Elma Yıldız ve Cansu Öldü Mü?

Bir Fox Tv dizisi olan Yasak Elma, yeni bölümünde yeni bir dönemi ekrana getirdi. Bugüne kadar seyircilerini her türlü yaşanması imkansız olan olayların yaşanabileceğine ikna eden Yasak Elma, bu bölümünde her şeye şahitlik yapan kendi seyircilerini bile şaşırttı.

Olaylar Çağatay ve Yıldız’ın bulunduğu evde yangın çıkması ile başladı. Edinilen son bilgilere göre yaşanan yangında komaya giren Yıldız’ın 5 yıl sonra gözlerini açtığı öğrenildi. Uyandığı zaman oğlu Halitcan’ı ve eşi Çağatay’ı merak edip soran Yıldız, ilk başlarda bu kadar uzun süreli uykuda olduğunu bilmiyordu. Ancak doktorun tavsiyesi üzerine, Yıldız hastaneden çıkmadan önce annesi yanında iken Yıldız’a yaşadıkları anlatıldı.

Doktordan ve annesinden duydukları karşısında şok yaşayan ve inanamayan Yıldız, Çatayay’ın evlendiğini ve üstelik evlendiği kişinin Cansu olduğunu öğrenince nasıl davranacağını şaşırdı. Hastanede kaldığı 5 yıl sonrasında nihayet gözlerini açan Yıldız, artık iyileşmesi üzerinde hastaneden çıktı. Annesi Asuman Hanım ve arkadaşı Caner ile eve dönen Yıldız, bu kez oğlu Halitcan’ı görmek istedi ve nerede olduğunu sordu.

Bu sorusu üzerinde annesi Asuman Hanım, kızına gerçekleri anlattı. Çağatay’ın oğlu Halitcan’ın velayetini aldığını açıklayan annesi, torununu koruyamadığını ve bu nedenle çok üzgün olduğunu belirtti. Cansu ve Çağatay çiftinin cephesinde ise yine ilginç olaylar yaşanmakta idi. Çağatay’ın annesi Feride Hanım, Cansu’dan korkar hale gelmiş ve onun sözünden çıkmayan, o ne derse onu yapan biri haline gelmişti. Halitcan ise annesi hastanede komada iken büyümüş ve okula başlamıştı. Cansu’yu annesi olarak bilen Halitcan, gerçek annesi Yıldız’ın varlığından bile habersiz olarak büyümüştü.

Yaşadığı gelişmeler karşısında kafası oldukça karışan Yıldız, oğlunu görmeye eski evine gittiğinde ise Cansu’nun kaba tavırları ile karşılaştı ve oğlunu görmesine izin verilmedi. Şahika ise artık iyi biri olmuş ve Zehra ile birlikte yaşamaya başlamıştı. Diğer taraftan Sedai ise Hasan Ali Bey’in tüm mal varlığına el koymuş ve onun yerine geçmişti.

Dizinin son dakikalarında ise Cansu, Yıldız’ı kandırdı ve özür diledi. Oğlunu görmeye gideceklerini söyleyen Cansu, Yıldız’ı ormana götürüp öldürmeye çalıştı ancak direksiyon hakimiyetini kaybeden Cansu, yanında Yıldız ile beraber uçurumdan yuvarlandı. İkilinin hayatta kalıp kalmayacağı ise dizinin ilerleyen bölümlerinde öğrenilecek.