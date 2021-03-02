Yasak Elma Yıldız Diziden Ayrıldı Mı? Eda Ece Yasak Elma’ya Dönecek Mi?

Fox TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma Pazartesi akşamında yeni bölümünü ekranlara getirdi. Dizinin başrol oyuncuları arasında bulunan Eda Ece ise yeni bölümde fazla görülmemişti. Bu durumun sebebi olarak oyuncunun korona virüse yakalanması ve durumunun ağır olması gösterilmişti. Fox TV’nin sevilen projesinde “Yıldız” isimli karaktere hayat veren başarılı isim yeni bölümün çekimleri yapılırken rahatsızlanmış ve pozitif vaka sayılmıştı. Oyuncunun yapmış olduğu testin sonucunun pozitif çıkması ile Ece’nin tedavi sürecine girmesi bir oldu. Virüse yakalanması sebebi ile dizisinin son bölümünde oldukça az bir kısımda görüntülenen oyuncu, tedavi amaçlı evinde dinlenmeye devam ediyor. Pazartesi akşamında Yasak Elma’da Ece’nin eksikliği ise hissedildi ve oyuncunun hayranları Yıldız’ın sağlık durumunu merak etti. Sizler için Yasak Elma’nın gözde oyuncularından Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece’nin sağlık durumu hakkında en güncel bilgileri yazdık. İşte oyuncunun hayranları tarafından merak edilen konu hakkında detaylı bilgiler…

Uzun süredir ekranlarda olan sevilen dizi Yasak Elma’nın en gözde isimlerinden Eda Ece, diğer bir deyişle Yıldız karakteri, virüse yakalanmasından dolayı dizinin yayınlanan son bölümünde fazla gözükmemişti. Dün akşam Fox TV’de ekranlara gelen dizinin yeni bölüm çekimleri sırasında, sevilen oyuncu pozitif vaka çıkmış ve tedavi altına alınmıştı. İyileşmek için evinde dinlenen oyuncunun son durumu ve diziye ne zaman döneceği ise hayranları tarafından merak edildi. Peki Eda Ece Yasak Elma’ya ne zaman dönecek? İşte dizinin ve oyuncunun hayranları tarafından merak edilen soru ve yanıtı!

Türkiye’nin en başarılı kadın oyuncularından biri olan Eda Ece, son olarak Yasak Elma dizisinde rol alıp Yıldız isimli karaktere hayat veriyor. Oyuncunun geçtiğimiz günlerde korona virüs testi yaptırdığı ve pozitif sonuç aldığı ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu sebeple tedavi altına alınan oyuncu bir süre dizi setinden uzak kalacak ve evinde dinlenecek. Fox Tv’nin iddialı projesi olan Yasak Elma’da rol alan başarılı isim Eda Ece, dizinin yanı sıra sosyal medya hesabını da aktif bir şekilde kullanmakta. Ancak virüse yakalandığı öğrenilen oyuncu son dört beş gündür herhangi bir paylaşımda bulunmadı. Oyuncunun sosyal medya hesabındaki bu tavrı da Ece’nin hayranlarını daha fazla endişelendirdi. Peki Eda Ece’nin sağlık durumu nasıl? Oyuncunun takipçileri, Yıldız’ın hangi tarihte diziye döneceğini merak etti.

Evinde dinlenerek tedavi sürecini geçirdiği öğrenilen Eda Ece’nin dizideki rol arkadaşı olan Berk Oktay, Yıldız hakkında son gelişmeleri oyuncunun takipçileri ile paylaştı ve merakları giderdi. Yasak Elma’da Yıldız karakterinin eşi rolünü canlandıran Oktay, Çağatay rolüne hayat vermekte. Berk Oktay, Yasak Elma’daki rol arkadaşı Eda Ece’nin sağlık durumu hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Oyuncunun durumunun iyi olduğunu belirten Berk Oktay, Eda Ece’nin mümkün olan en kısa zamanda diziye döneceği haberini sevenleri ile paylaştı. Evinde dinlenerek tedavi sürecini geçiren Ece’nin sağlık durumu iyiye gidiyor. Bu durum oyuncunun hayranlarını sevindirdi.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 20:25