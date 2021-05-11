Yasak Elma Yeni Sezonda Hangi Karakterler Gidiyor? Hangi Karakterler Kalıyor?

Fox TV’de Pazartesi akşamları yayınlanan sevilen dizi Yasak Elma, dün akşam 110. yeni bölümü ile ekranlara geldi ve sezon finali yaptı. Dizide önemli karakterler arasında bulunan ve Nesrin Cavadzade tarafından hayat verilen Şahika karakterinin ölerek diziye veda etmesi ile birlikte Ender ve Yıldız işbirliği yaptı ve şirketteki hisselerini tekrardan ele geçirmek istedi. Başrollerinde birbirinden başarılı isimler Eda Ece, Şevval Sam, Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'ın rol aldığı başarılı dizi Yasak Elma’nın, 5 sezonda de ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu. Dizinin aslında 4. sezonda final kararı alacağı fakat izleyiciden gelen yoğun istek sonrasında devam etme kararı alındığı Şevval Sam tarafından açıklanmıştı.

Bir süre ara verilmesi ardından tekrardan ekranlara gelecek olan dizi Yasak Elma’da sezonun başından sonuna kadar art arda şaşırtan gelişmeler yaşandı. Dizinin 85. yeni bölümünde Talat Bulut tarafından hayatı verilen Halit Argun karakteri ölmüş ve Halit Argun ile beraber 5 karakter de Yasak Elma dizisine veda etmişti. Ayrılan isimler arasında bulunan Barış Kılıç, Kaya karakterini canlandırıyordu ve birkaç bölüm önce tekrardan diziye döndü. Nesrin Cavadzade’nin canlandırdığı Şahika karakteri ise iki bölüm önce ölerek Yasak Elma'ya Eda etti. Dün akşamüstü ekranlara gelen sezon finalinde beklenilmeyen bir olay meydana geldi. Yıldız ve Ender, Hasan Ali'ye karşı güçlerini birleştirdi ve yüzleşmek için bir araya geldikleri zaman ev havaya uçtu.

Şevval Sam, Erdal Özyağcılar ve Eda Ece’nin bulunduğu sahnedeki bu olay ardından üç karakterin sonraki sezonda ekranlara gelip gelmeyeceği merak edildi ve dizinin sık sık radikal kararlar vermesi sebebiyle hiçbir karakter hakkında kesin bir bilgiye ulaşılamadı. Ama son bölümde yaşanan olaylar ardından kimin çıkacağı yeni sezonda öğreneceğiz fakat her sezon olduğu gibi bu sezonda da Yasak Elma'nın sezon finali sürüncemede kaldı.