Yasak Elma Yeni Bölüm İlginç Detaylar

4 sezonu ile FOX TV ekranlarında devam etmekte olan sevilen dizi yasak Elma’nın eğlenceli karakteri Yıldız, sergilediği performans ile hayranlarından beğeni toplamaya devam etmekte. Eda Ece, hayat verdiği Yıldız karakteri ile kariyerini başka bir noktaya taşımıştı. Ünlü oyuncu açıklamalarında ise Yasak Elma için yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirtti. Bir yılı aşkın süredir yaşanan salgın sırasında bir dizi çekmenin güç bir durum olduğundan bahseden oyuncu hem izleyicilerin hem de set ekibinin diziyi sevdiklerini bu yüzden işlerine devam etmelerinin daha kolay bir hale geldiğini açıkladı.

Her şeyin daha da iyi olmasını umduğunu belirten başarılı oyuncu Eda Ece, yaşanan salgın döneminde işsiz kalmayan sektörler arasında oldukları için şanslı hissettiğini vurguladı. Ancak aynı zamanda böyle bir dönemde çalışmanın zor bir iş olduğunu ve bu yüzden pek çok fedakarlık gerektirdiğini ifade etti. Sağlık ve hijyen açısından da dikkatli davranılması gerektiğini belirten Ece, bu durumu bir yandan da iyi olarak değerlendirdi. Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma, dizi setinde yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren ve Yıldız karakterine hayat veren genç oyuncu Eda Ece, set dışında kendisine ayıracak zamanın olmadığı hakkında konuştu.

Çekimin çok büyük bir yoğunluk olduğu konusuna vurgu yapan oyuncu, başka hiçbir şeye vakit kalmadığını, sadece çalışarak ve uyuyarak zaman getirdiğini açıkladı. 96. bölümünü geride bırakan başarılı dizi “Yasak Elma” 97. bölümünden yayınlanan ön fragmanı ile dizinin takipçilerinde büyük yankı uyandırmıştı. Fragmanda görülenlere göre Şahika karakterinin öldü izlenimini verilmesi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Dizinin bir diğer karakteri olan Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Konuşmaları ile seyircileri rahatlatan Eda Ece, Nesrin Cavadzade nin diziden ayrılma gibi bir durumunun olmadığını açıkladı. Zaten Şahika karakterinin çok sevilen bir durumda olduğunu belirten Eda Ece, düşünüldüğü gibi bir ayrılma durumu söz konusu değil yorumunu yaptı.