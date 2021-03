Yasak Elma Şok Gelişme! Denize Düşen Yılana Sarılır

Fox TV'nin entrikalarla dolu dizisi Yasak Elma'nın Pazartesi akşamında televizyonda yayınlanacak olan yeni bölümü her zamanki gibi şaşırtacak. Her yeni bölümü ile yok artık dedirten dizi yeni bölümünde de ilginç gelişmelere sahne olmaya devam ediyor. Her sahnesini şaşkınlıkla izleyen izleyici kitlesi gerçekleşmesi garip olan ne varsa onların gerçekleştiğine şahit oluyor.

Yaşanan garip olaylar sonucunda seyirci kitlesi artık Yasak Elma'yı eğlenmek için izliyor ve takipçileri artık senaryoda mantık aramayı bıraktı. Hayranlarını eğlendiren dizi Yasak Elma, hayranlarını güldürmeye devam etmekte. 99 bölümünü geride bırakan dizi, Pazartesi akşamı 100. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin sevilen karakteri Yıldız’ı ise Eda Ece canlandırıyor. Ancak başarılı oyuncu dizinin 100. bölümünde fazla izlenemeyecek. Çünkü 100. bölümün çekimlerinin başladığı sırada oyuncu virüse yakalandı ve yalnızca birkaç sahnede yer alabildi.

Nesrin Cavadzade’nin hayat verdiği Şahika karakteri ise önceki bölümde Ender ile işbirliği yaparak Hasan aile ile evlenmişti. Ve bu durum izleyicileri şoka uğratmıştı. İpleri eline alan Şahika, giderek daha da güçlenecek ve yeniden Ender’i kandıracak. Ancak oyun arkadaşını saf dışı bırakmak için hazırlıklarını sürdüren Şahika, ortağının ne kadar kurnaz olduğunu unutur. Ender farklı bir plan ile gündeme gelmek için hazırlanırken, ortalık karışır. Bu kez düşman olacak olan ikilinin ilişkisi bir ortaklık bir de düşmanlık arasında ilerleyecek. İki kötü arkadaşın sahneleri izleyicileri her zamanki gibi ekranlara kilitleyecek.

Şahika ile işbirliği yapıp arkadaşının Hasan Ali Kuyucu ile evlenmesine sağlayan Ender, bu kez Hasan Ali ile müttefik olacak ve Şahika'ya karşı planlarını sürdürecek. Hasan Ali, Şahika yani diğer ismi ile Başkan Hanım’dan kurtulmak için Ender ile plan yapacak ve Hasan Ali'nin bu halleri seyirciyi güldürecek. Hasan Ali'nin bu gelişmeleri denize düşen yılana sarılır dedirtecek. 100. Bölümü ile ekranlara gelecek olan dizinin yeni bölümü oldukça merak edilmekte.