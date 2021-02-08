Yasak Elma Şahika Öldü Mü? Bu Bölümde Gerçekler Ortaya Çıkacak

Pazartesi akşamlarının uzun zamandır en sevileni olan Yasak Elma, 97.bölümüyle bugün de FOX TV ekranlarında olacak. Akşam saat 8’de izlemeye başlayacağımız dizi ise yeni bölümüyle birlikte hayranlarını şaşırtıyor.

Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade’nin baş rollerine olduğu entrikaların hiç eksik olmadığı dizide hepimizi şaşırtan yeni gelişmeler meydana geliyor. Peki bu önemli gelişmeler neler? Dizininin senaryosunun nasıl devam edeceği diziden ayrılık mı olacağı ise ilerleyen günlerde ayrıntılarla birlikte gelecek….

ŞAHİKA ÖLDÜ MÜ?

Yasak Elma’nın ise son fragmanında bizlere Hasan Ali Bey’in Şahika’yı zehirlediği ve ölümüne yol açtığı gösterilmişti. Bu fragmandan sonra ise hem dizinin hem de Şahika karakterinin hayranları şoka uğradı. Şahika karakterine ne olacak? Öldü mü diziden mi ayrılıyor gibi soruların ardı arkası kesilmesi. Ayrıntılar ve gerçekler ise Yasak Elma’nın 07.bölümü yani bugün ortaya çıkacak.

EDA ECE ÖNCEDEN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Eda Ece ise önceden Nesrin Cavadzade hakkında açıklamada bulunmuştu. Şahika karakterinin dizinden ayrılmasına imkân olmadığını sette ise çalışmalara devam edildiğinden kısa bir süre önce bahsetmişti. Fakat senaristlerin nasıl bir yol izleyeceği ve Şahika karakterinin başına gelecekler bizler için şu anda birer soru işareti olarak kalıyor.

Öte yandan Şahika karakterinin ortadan kaybolası en çok birlikte yaşadıkları Ender’i şüpheye düşürür. Ender ise Şahika’nın başına bir iş geldiğinden şüphelenir ve bu durumdan ilk olarak Hasan Ali’yi suçlu görür.

Hasan Ali ise Şahika’ya yaptıklarını gizleme çabasını girer ve elindeki tüm imkanları kullanır. Öte yandan ise Ender hırslıdır ve Hasan Ali’nin gerek yüzünü herkese göstermeye kararlıdır.

TERS KÖŞE GELEBİLİR Mİ?

Öte yandan diziye heyecan katması için senaristlerin bizleri Şahika karakterinin ölümü ile ters köşe yapma ihtimali de gözlerden uzak değil.

Ne olursa olsun Yasak Elma bugünkü bölümüyle oldukça heyecan verici olacak. Şahika karakterinin ölüp ölmediği ve başına neler geldiği ise şüphesiz seyircileri ekranlara bağlayacak ve hayli şaşırtacak.