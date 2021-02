Yasak Elma Şahika Ender ile Ortaklığına Devam Edecek Mi? Hasan Ali ile Evlenip Güçlenmişti

Entrikalarla dolu olan ve televizyon ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma, 98. bölümünü geride bıraktı. Her yeni bölümünde olduğu gibi sahneleri ile seyircileri şaşkınlığa uğratan dizi oyuncuların performansı ile de takdir topluyor. Özellikle dizinin yeni sezonunda yaşananlar tahmin edilenlerin de ötesine geçmiş durumda. Ender ve Şahika gibi iki kötü karakterin yan yana gelmesi her şeyi yapmalarına yardımcı olurken iki önemli ismim güçlerini birleştirmesi dizide inanılmaz sahnelere neden olmakta.

Yaşanan gelişmeler yeni bölümde de tekrardan şaşırtıcı sahneleri beraberinde getirip izleyicileri şoka uğrattı. Son olarak Ender ve Şahika ikilisinin planladıkları oyun sonucunda Hasan Ali ile Şahika’nın evlenmesi dizide adeta şok etkisi yaratırken Yasak Elma’da farklı bir yöne doğru gidildiği de öğrenilmiş oldu. Hasan Ali ile evlenen Şahika dizideki tüm durumları farklı bir yöne çevirirken Nesrin Cavadzade’nin hayat verdiği Şahika karakteri ilerleyen bölümlerinde tüm ipleri elinde tutmaya hazırlanıyor. Erdal Özyağcılar tarafından hayat verilen Hasan Ali Kuyucu karakteri ise Ender ve Şahika’nın yaptığı plan sonrasında tuzağa düşmüş ve Şahika ile evlenmişti. İsmini Ender olarak mahkeme kararı ile değiştirdiğini söyleyen Şahika, yüzünü kapatan bir duvak takıp kendisini gizlemişti. Bu şekilde Hasan Ali Kuyucu ile evlenmeyi başaran Şahika karakteri dizideki en tepede bulunan isim olacak gibi gözüküyor. Ancak tüm gücü eline geçirmiş olan Şahika gelecek bölümlerde neler yapacağı ile de merak konusu oldu.

Ender ile birlikte olan işbirliğine devam edip etmeyeceği ise seyirci tarafından tartışılıyor. Her ne kadar Ender ve Şahika’nın güncel olarak ortak olma durumu bulunsa da Şahika’yı tanıyanlar onun her an her şeyi yapabileceğini biliyor. Dizinin önceki bölümlerinde Şahika’nın öldürüldüğü ile ilgili tartışma yaşanırken kanıtlar ayarlayan Ender ve Şahika ikilisi Hasan Ali Kuyucu’yu tehdit etmiş ve bu durumda Hasan Ali Bey evlenme şartını kabul etmişti. Ancak oynanan oyun sonrasında taktığı duvağın altından Şahika çıkıp dizinin son dakikalarında herkesi tekrardan şaşırtmıştı. İsmini Ender Ekinci olarak mahkeme kararı ile değiştiren Şahika karakteri, Hasan Ali Bey’i ve tüm izleyenleri oldukça dehşete uğratmıştı. Yapılan evlilik ile birlikte şirketin hisselerini ele geçirecek olan Şahika, tüm güçlere sahip olan isim olarak karşımıza çıkacak.