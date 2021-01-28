Yasak Elma Şahika diziden ayrılıyor mu? Nesrin Cavadzade Yasak Elma'ya veda mı ediyor?

FOX TV'nin etrikalı dizisi Yasak Elma'da sular durulmuyor. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise tamamen kafaları karıştırdı. Zehirlemeleriyle alışkın olduğumuz Şahika yoksa bu sefer kendi mi zehirlendi? İşte detaylar haberimizde..

Yasak Elma 1 Şubat tarihinde yayınlanacak yeni bölümü şimdiden merak uyandırdı. Dizinin fragmanında Hasan Ali'nin ikram ettiği şalgamı içen Şahika'nın zehirlendiği görülüyor. Şahika'nın nabzını kontrol eden Mahmut ise öldüğünü söylemesi üzerine Hasan Ali'nin o zaman denize atalım demesi ise dikkatleri çekiyor. Kimileri bu durumu Şahika ve Ender'in planı olarak düşünüyor. Çünkü Mahmut'a babasının katilinin Hasan Ali olduğunu söylediler ve Mahmut'un kafasını karıştırdılar. Bu nedenle Şahika ve Ender'in Mahmut ile işbirliği yaptıkları düşünülerek Hasan Ali'nin oyuna getirildiği iddia ediliyor. Kimileri ise Şahika'nın gerçekten öldüğünü düşünüyor. Fakat dizinin takipçileri Şahika'nın diziden ayrılmasını istemiyor. Özellikle son dönemlerde Ender ile aynı tarafta olmaları ve gecekondudaki tatlı atışmaları ilgili ile izleniyor. Peki Şahika gerçekten öldü mü? Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? soruları gündeme gelerek vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor.

Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı iddiaları daha öncede gündeme gelmişti. Hatta Nesrin Cavadzade'nin Yasak Elma'nın yapımına haber vermeden Bir Başkadır adlı dizide oynaması ve o dizinin bazı sahnelerindeki uygunsuz konuşmalarının Yasak Elma'nın yapımcısı tarafından hoş karşılanmayarak diziden ayrılması iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Şevval Sam ve Eda Ece'nin araya girmesi ile yapımcı Fatih Aksoy ve Nesrin Cavadzade'nin aralarının düzeltildiği söylenmişti. Fakat ikili beraber resim paylaşarak bu durumu yalanlamışlardı.

Nesrin Cavadzade'nin dizinin kadrosundan ayrılıp ayrılmadığı 1 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümle belli olacak. Yasak Elma her pazartesi saat 20:00'de FOX TV'de yayınlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021, 23:07