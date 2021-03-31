Yasak Elma Oyuncusu Diziye Geri Döneceği Haberini Verdi

Fox TV ekranlarının entrikalarla dolu dizisi Yasak Elma, Pazartesi akşamlarında kendi gününde izleyici kitlesi ile buluşmayı sürdürüyor. Dizinin her yeni bölümünde farklı olaylar sahnelenirken seyirci kitlesi de meydana gelen olayları anlamaya çalışıyor. Hikayenin sıklıkla büyük değişimler geçirmesi ve farklı olaylar yaşanması artık izleyicileri alıştırdı ancak yine de bazı durumlar güçlükle algılanmakta. Bunun yanı sıra şöyle de bir durum var. O da Yasak Elma seyircilerinin artık hiçbir garip olaya şaşırmayacağı, bu biniyor. Çünkü bugüne kadar izleyici kitlesi o kadar çok imkansız olan yaşandığına şahit oldu ki artık her şeyin mümkün olabileceği biliniyor.

Fox TV ekranlarının Yasak Elma dizisinde 4 sezon boyunca pek çok ünlü isim kadroda bulundu. Geniş bir ekibe sahip olan sevilen dizide yeni bir gelişme olduğu haberi dikkatleri çekti. Edinilen bilgilere göre gazeteci Birsen Altuntaş kulis bilgilerine göre geçmişte dizide rol alan bir oyuncunun Yasak Elma'ya tekrardan dönüş yapacağını belirtildi. Yapılan bu açıklama sonrasında diziye geri dönecek olan ünlü ismin kim olacağı ile ilgili meraklanıldı. Konu hakkında yapılan açıklamalar devam ederken seyirciler de kendi aralarında tartışmaya başladı ve yorumlarda bulundu. Akla gelen ilk ünlü ismin Talat Bulut olduğu söylenirken Bulut'un sosyal medya hesabından yapmış olduğu Yasak Elma açıklaması inedeniyle bu duruma çok fazla ihtimal verilmedi. Önceki haftalarda da dizide Halit karakterine hayat veren Talat Bulut ile ilgili benzer türde söylentiler çıkmış ancak ünlü oyuncu Yasak Elma defterinin kapandığını belirtmişti. Buna rağmen dizinin Yasak Elma olması her şeyi mümkün kılıyor ve Halit'in projeye hayali olarak dahil edilip edilmeyeceği yine düşünülüyor.

Halit karakterinin yanı sıra Gökhan Alkan’ın hayat verdiği Kerim karakteri ile ilgili de hikaye içerisinde dedikodular yapılıyor. Yıldız’ın aşığı ve dolandırıcı olan Kerim’e diziye döneceği kulis bilgilerinde konuşulan konular arasında yer aldı. Ancak henüz bu konuşmalar dedikodudan öteye geçemedi. Merakla beklenen sorunun cevabı dizinin yeni bölümlerinde ortaya çıkacak ve seyirci bu şekilde merakını gidermiş olacak.