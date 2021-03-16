Yasak Elma Oyuncuları Star TV'de Yeni Dizi Çekecek

Sezon sonuna yaklaşılması yeni dizilerin ekranlara gelmeyeceği anlamını taşımıyor. Edinilen son bilgilere göre yeni bir dizi projesinin de kapıda olduğu haberi öğrenildi. Star TV'de seyirci kitlesi ile buluşacak olan dizinin oyuncu kadrosunda ise Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesinden ayrılan iki oyuncunun rol alacağı öğrenildi. Çekimlerini gerçekleştirmek için hazırlıklarını sürdüren Star TV dizisi ile ilgili ilk ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı ve televizyon dizisi hayranlarının yeni projeye karşı ilgisi arttı. Ekranlara gelecek olan dizinin ismi henüz açıklanmadı ancak ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun oyuncu kadrosunda yer alacağı bildirildi.

TV8 ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşması planlanan dizinin iddialı bir proje olduğu açıklandı. Gazeteci Birsen Altuntaş ise TV100’deki yazısında iki başarılı oyuncunun diziye transfer olduğunu ve başka bir ünlü oyuncunun da proje içinde yer alacağı haberini sevenleri ile paylaştı. Açıklanan bu bilgilere göre diziye katılacak olan iki ismin Yasak Elma oyuncusu olduğu öğrenildi ve bu gelişme dizi hayranları tarafından bir tesadüf olarak isimlendirildi.

Tuvana Türkay önceki sezonda Leyla karakterine hayat vererek Yasak Elma dizisinde rol almıştı. Edinilen son bilgilere göre genç oyuncu Tuvana Türkay'ın Star TV'nin yeni başlayacak olan dizisinde oyuncu kadrosunda bulunacağı öğrenildi. Türkay, Yasak Elma'da rol aldıktan sonra başka bir dizide oynamamıştı. Bunun yanı sıra Yasak Elma'da Mert karakteri ile ekranlara gelen ve Zehra'nın eşi rolünde olan ancak gerçekte bir dolandırıcı olan Can Nergis de yeni dizide rol alacak. Birkaç bölüm önce Yasak Elma isimli dizi projesine veda eden Can Nergis, Mert karakteri ile vedalaşmıştı. Edinilen son bilgilere göre Nergis'in de Star TV'nin yeni iddialı dizisinde rol alacağı bilgisi öğrenildi.

Yeni başlayacak olan dizide izleyicileri heyecanlandıracak bir başka haber daha olduğu öğrenildi. Nur Fettahoğlu da dizide yer alacak. Fettahoğlu son olarak “Babil” dizisinde ekranlara gelmişti ancak oyuncu yeni dizi projesi ile ilgili bir teklif aldı. Bu teklifi kabul edip etmeyeceği henüz bilinmese de önümüzdeki günlerde bu konunun netleşeceği düşünülmekte.