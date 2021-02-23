Yasak Elma'nın Sevilen Karakteri Diziye Veda Etme Kararı Aldı

99 bölümünü geride bırakan başarılı proje “Yasak Elma”, dün akşam ekranlara getirdiği yeni bölümü ile her zamanki gibi entrikası bol olan bir akşamı izleyicilerine sundu. Televizyon ekranlarında komedi ağırlıklı olarak ilerleyen ve renkli sahneleri Fox ekranlarına taşıyan Yasak Elma dizisi 100. yeni bölümü ile FOX TV ekranlarına gelmek için gün saymaya başladı. Gelecek hafta yayınlanacak olan dizinin yeni bölümünde ise Yasak Elma'nın oyuncu kadrosunda bulunan bir oyuncunun diziye veda edeceği öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Daha önceden dizinin 85. bölümü itibari ile proje farklı bir yol üzerinde gitmiş ve pek çok karakter ayrılmıştı. Bu gelişme ardından yeni oyuncu alımları yapan Yasak Elma, adeta farklı senaryo üzerinden ilerleyerek hikayesine şekil değiştirtti. İlgi ile izlenen dizinin başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade ve Erdal Özyağcılar'ın bulunduğu projede bir karakterin daha ayrılacağı haberi izleyicileri şaşırttı. Projenin 85. bölümü itibari ile pek çok oyuncu ile yollarını ayıran Yasak Elma ilerleyen bölümlerde bir karakteri daha kadroda bulundurmayacak. Peki o isim kim? İşte diziden ayrılması beklenen oyuncunun kim olduğu ve neden ayrıldığı hakkında detaylı bilgiler…

Diziden ayrılması beklenen oyuncunun Zehra'nın kocası rolünü oynayan Mert karakteri olduğu anlaşıldı. Dün akşam FOX TV'de ekranlara gelen bölümde Mert’in Yasak Elma’ya veda edeceğinin ilk sinyalleri verilmiş olup seyircilere konu hakkında bilgi verildi. Çoğu zaman yaptıkları ile seyircilerin sabrını zorladığı ne sinirlendirdiği bir isim olan Mert, hikayenin kötü karakteriydi. Öncelikle dolandırıcı olarak arkadaşı Kerim ile birlikte diziye katılan Mert karakteri, en yakın arkadaşına tuzak kurmuş ve onu hapse arttırmıştı. Ardından çalıştığı şirketin sahibinin kızı olan Zehra karakteri ile evlenen dolandırıcı Mert, şirketin hisselerini almayı başarmış ve ardından oldukça kötü birisine dönüşmüştü. Dün akşam yayınlanan dizinin yeni bölümünde evli çiftin tartışması ve ardından Mert'in daha önceden hazırlattığı boşanma belgesini Zehra'nın önüne koyması şok anlar yaşatırken dizi hayranları Zehra için üzüldü. Öyle ki babasını kısa süre önce kaybeden ve kardeşleri yanında bulunmayan Zehra kandırıldı ve hayal kırıklığına uğradı. Zehra hisseleri eşi Mert’e devrettiğine pişman olurken Hasan Ali ise bu konuya el atıp hisselere ele geçirdi. Mert karakteri bu şekilde diziye veda etmek için hazırlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 13:43