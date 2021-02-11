Yasak Elma'nın Başarısı Dizinin Yıldızına Gurur Veriyor

Fox Tv'de yayımlanan ekranların sevilen dizisi Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine can veren sevilen oyuncu Eda Ece, kariyerine yoğun tempoda devam ediyor. Uzun süredir devam eden dizinin reytingleri azalmadan devam ediyor. Dizinin 100. bölümü çekilmeye başlanıren, başrol oyuncusu Eda Ece bu durumdan oldukça mutlu ve gururlu olduğu gözükmekte. Muhabirlere vermiş olduğu röportajda güzel oyuncu hayranlarının yolladığı hediyeleri alan Eda Ece, Bu hediyelerin Sevgililer Günü hediyeleri olmadığını ifade etti.

Muhabirlerle röportaj yapan Eda Ece, '' Sağ olsun diziyi izleyen fanlar Instagram'da da paylaşmıştım genelde Med yapıma ulaştırıyorlar, Ben de geldikçe alıyorum’’ ifadelerini kullandı. Çoğu kişinin büyük bir heyecan ile kutladığı ve sevdikleri ile beraber geçirdikleri, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün hayatında herhangi bir önem taşımadığını ifade eden Eda Ece ‘’Set olunca biliyorsunuz başka hiçbir şey olamıyor ya 14 Şubat sette oluruz biz öyle Romantik geçmez’’ ifadelerine yer verdi. 100. bölümü çekilen yasak Elma dizisinin bu güzel ilerleyişi ise oyuncu Eda Ece'ye gurur veriyor.

Dizinin çok iyi gittiğini ifade eden güzel oyuncu, 100 bölümü çekmeye başladıklarını söyledi. Muhabirlere vermiş olduğu röportajda Eda Ece ‘’Çok pek daha zorlaştı seviliyordu da hala çok mutluyuz.’’ ifadesini kullandı.

Dizide canlandırdığı Yıldız karakterini, çok pozitif bulduğunu ve bu karakteri oynamayı sevdiğini ifade eden güzel oyuncu, rolü canlandırırken kendisini de yükseldiğini sözlerine ilave olarak ekledi.

Dizide başrol oyuncuları Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan gibi ekranların sevilen oyuncuları dizide rol almaktadır. Yıldız karakteri ise, gerek entrikaların gerek esprileri ile sosyal medyada viral olmuş durumda.

Eda Ece'nin de vermiş olduğu röportajda Yıldız karakterini sevdiğini ve rolü canlandırırken yükseldiğini röportajında ifade etti.