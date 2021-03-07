Yasak Elma Lila Tutuklandı Mı? Ayşegül Çınar Gözaltına Alındı

Ekranların sevilen dizisi, Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandıran Ayşegül Çınar tutuklandı. Oyuncunun uyuşturucu maddeden dolayı tutuklandığı biliniyor.

Yasak Elma dizisinin sevilen karakteri Lila’yı canlandıran Ayşegül Çınar uyuşturucu madde bulundurmaktan dolayı tutuklandı, Yasak Elma dizisi ile tanınan ve Yıldızı parlayan güzel oyuncu daha sonrasında başka bir projeye geçti. Genç oyuncu Ayşegül Çınar arkadaşları ile Beylikdüzü'nde bir mekanda eğlendikten sonra eve gitmek için yola koyuldu. Genç oyuncu, arkadaşlarıyla eğlendiği mekandan ayrılıp eve giderken, yolda polis çevirmesine takıldı. Polis ekiplerine, Beşiktaş'ta bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu ihbar edildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çevirmeye takılan Ayşegül Çınar'ın arabasını durdurarak arabada arama yaptı, oyuncunun bagajında 20 gram uyuşturucu madde bulundu. Polis ekipleri tarafından Etiler Polis Karakolu'na götürülen oyuncu Ayşegül Çınar tutuklandı. Genç oyuncunun ilk ifadesi ise şu şekilde oldu, bana ait değil hayatında hiç uyuşturucu kullanmadım kurtulamadığım eski erkek arkadaşım bana tuzak kurdu’’ şeklinde ifade verdi.

Polis ekipleri tarafından karakola götürülen Ayşegül Çınar daha önce hiç uyuşturucu kullanmadığını ve uyuşturucu kullanan ortamlarda da bulunmadığını ifade etti.

Genç oyuncu, ifade verirken gözyaşlarını tutamadı. Ayşegül Çınar vermiş olduğu ifadesinde, ‘’Uyuşturucu bana ait değil, kurtulmaya çalıştığı ama sürekli beni tehdit eden eski erkek arkadaşım tuzak kurdu. Arabamın yedek anahtarı kaybolmuştu, onu aldığını tahmin ediyorum’’, iddiasını öne sürdü.

Oyuncunun, uyuşturucunun kendisiyle bir alakası olmadığını ifade etti. Çınar arabasında olan uyuşturucu ise bir ara arabasının yedek anahtarını kaybettiğini ve araba anahtarını eski sevgilisinin izinsizce alıp, uyuşturucu koyduğunu iddia etti. Eski sevgili, Furkan Çalıkoğlu'nun, kendisinden intikam almak için bu yola başvurduğunu ifade etti. Ayşegül Çınar'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Genç oyuncu, Yasak Elma ye Masal Şatosu gibi projelerde rol almıştı

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021, 19:39