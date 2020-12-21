Yasak Elma Kaya Geri Dönüyor Mu? Barış Kılıç'tan Yeni Açıklama! Yasak Elma'ya Halit Mi Kaya Mı Dönecek?

Yasak Elma dizisinden Halit Ergun karakterine hayat veren Talat Bulut, Kaya karakterine hayat veren Barış Kılıç, Kerim karakterine hayat veren Gökhan Alkan diziden çıkarılmıştı. Ancak dizide son 2 bölümdür Halit'in ölümü ile ilgili şüpheli olaylara yer verilerek, diziye çıkarılan isimlerden birinin geri döneceği izlenimi verildi. Peki diziye hangi oyuncu geri dönüyor?

Yasak Elma dizisine kim geri dönüyor? Yasak Elma dizisinin son bölümlerinde Halit'in ölümüne dair şüpheli olaylar yaşandı. Halit'inyıllardır şoförlüğünü yapan Sıtkı, Yıldız, Ender ve Şahika'ya bir oyun yapmış ve Halit'in ölümünden onların sorumluğu oldğunu açığa çıkarmıştı. Ancak Sıtkı bunu gizemli bir telefona anlatmıştı. Ardından yeni bölüm fragmanında Ender'in birileri tarafından takip edildiği görüldü ve Halit yaşıyor olabilir repliğine yer verildi.

Hal böyle olunca Yasak Elmda hayranları diziye Halit yada Kaya'nın geri döneceğini iddia etti. Ancak diziden ayrılan oyuncualardan açıklama hayranları hayal kırıklığına uğrattı. Yasak Elma dizisinin Kaya'sı Barış Kılıç hakkında çıkan diziye ger dönüyor haberlerini paylaştığı bir yazı ile yayınladı. Aynı şekilde Talat Bulut'da diziyde geri döndüğünde dair haberleri yalanadı.

Yasak Elmda dizisine kim dahil oluyor sorusu merak konusu oldu. Dizide Halit Ergun'un ölümünde dair gizemli bir karaktere yer veridli. O gizemli karakterin geçmişten biri olduğu düşünülüyor. Ancak dizinin Halit ve Kaya'sı bu dedikoduları yalandı. Seyirciler bu sefer teorilerini Kerim'e yönlendirdi. Gökhan Alkan diziyde dahil mi oluyor? Hatta seyirciler diziden çıkan bir diğer isimler olan Halit'in kızı Lila karakterine hayat veren Buse Buçe Kahraman ve Kaya ve Ender'in oğlu Yiğit karakterine hayat veren Doğaç Yıldız'a oklarını çevirdi.

Peki o gizemli kişi yeni biriyse? Yasak Elma fanları diziye Selin Ciğerci ve Serenay Sarıkaya'nın gireceğine dair haberleri öne sürerek o kişinin yeni biri olabileceğini de ekledi. İlerleyen haftalarda o kişinin kim olacağını öğreneceğiz..

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020, 10:25