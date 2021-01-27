Yasak Elma İzleyicileri Kızdı! Yıldız’a Haksızlık Yapılıyor

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma, Pazartesi akşamlarında kendi gününde seyirciler ile buluşmaya devam ediyor. Ancak bu kez senaryosunda yaşanan gelişmeler seyircileri biraz rahatsız eder durumda. Öyle ki, dizinin reytingleri de eski bölümlere göre düşüşe geçti. Bu duruma sebep olarak seyircilerin yeni gelişmelerden memnun olmaması gösteriliyor. Entrikanın bir saniye bile eksik olmadığı dizide neler olacağı ise merak konusu. Özellikle sosyal medya platformlarından Yasak Elma hakkında senaryoya yönelik eleştiriler geliyordu. Uzun süredir ekranlarda olan dizi çok sevilirken izleyiciler son zamanda dizide meydana gelen gelişmeler ile ilgili yazdıkları yorumlarında kızdıklarını söyledi.

Yasak Elma’nın başrollerinden Yıldız isimli karaktere hayat veren Eda Ece’nin dizinin başından beri erkeklerden yana yüzünün gülmemesi ve sürekli aşk konusunda olumsuzluklar yaşaması, izleyicileri artık farklı şeyler görmek istedikleri konusunda yorum yapmaya yöneltti. En son Berk Oktay’ın canlandırdığı Çağatay karakteri ile de sorunlar yaşayıp evliliğini bitirme kararı alan Çağatay ile Yıldız’ın ilişkisi hakkında da seyirciler İsyan çıkardı. Son bölümde yayınlanan sahnede Nilperi Şahinkaya’nın canlandırdığı Cansu karakteri ile sabah yatakta uyanan Yıldız’ın eşi rolünü canlandıran Çağatay karakteri Yıldız’ın hayranlarını oldukça sinirlendirdi.

Yasak Elma’nın izleyicileri ve Yıldız karakterinin hayranlarının bu itiraz dalgaları ve eleştirel yazıları sosyal medyadan gazete sayfalarına kadar geldi. Milliyet Cadde yazarlarından Sina Koloğlu ise köşe yazısında bu durumu değerlendirip artık ev halkının bile yıldıza karşı olan muameleden rahatsızlık duyduğunu ve bu gelişmelerin dizi izleyicilerini kızdırdı hakkında bir yazı yayınladı. Öyle ki ev ahalisinin artık diziyi izlemeyeceğiz durumuna geldiğini ve Yıldız’a haksızlık yapıldığını düşünüldüğünü yazdı. Bu duruma sebep olarak da Eda Ece’nin hayat verdiği Yıldız karakteri ile ilgili olarak yaşadığı olaylara kendisinin karar vermediğini, ona bu şekilde olaylar yaşamaya yönlendiren senaryonun olduğunu ifade etti. Ev ahalisi Yıldız’ın tam mutlu olmak üzereyken önüne çıkan engeller ile yine yüzünün gülmediğini, kızın ilk kez değer gördüğü zaman bile birini sevip mutlu olduğunda başına gelen talihsiz olayların izleyicileri kızdırıp bu kadarı da fazla, Yıldız’a haksızlık yapılıyor dedikleri öğrenildi. Aynı zamanda izleyici kitlesi Ender ve Şahika’ya da gıcık olmuş durumdalar. Senaryoda bu durumlara dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden köşe yazarı “Acaba dizinin izleyenleri de bu duruma katılır mı?” sorusu ile yayınladığı yazısına sonlandırdı.