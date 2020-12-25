Yasak Elma Halit Beklerken Zerrin Dönüyor! O Mesajları Atan Zerrinmiş!

Yasak Elma dizisinde Halit ölmedi mi? Halit yaşıyor mu soruları yanıt buluyor. Yeni bölüm fragmanında Ender, Halit'in peşine düşüyor. Fragmanda Ender bir eve gidiyor ve biriyle kaşılaşıyor. O kişi Halit mi soruları yanıt bekliyor. Ancak o ayak seslerinin sahibi belli oldu.

Yasak Elma dizisinde Halit'in ölümüne kaza ile sebep olan Ender, Yıldız ve Şahika'nın peşinde olan isim kim? Ender, Halit'in ölmediğini yaşadığını düşünürken, Şahika bu durumu tehlike olarak algılamadı. Ancak Ender işin ucunu bırakmadı ve Halit'İn peşine düştü. Halit'in şoförü Sıtkı kimle gizli gizli konuşuyor? Seyirciye Halit'İn yaşadığı izlerini göstererek heyecanlandıran Yasak Elma'da neler olacak?

Yeni bölüm fragmanında Halit'in eşine düşen Ender bir eve girer ve birine görür. O kişi Halit mi diye meraklananlara kötü haber. Duyulan ayak sesleri bir kadının topuk sesleri. Hal böyle olunca o kişinin Halit'in ilk karısı Zerrin olduğu düşünüldü. Halit'in adına kolayca hesaplar açan ve Sıtkı'nın sürekli olarak konuştuğu ve ona çalıştığı tek isim şu an için Zerrin olasılığı. Ancak senarist etrs köşe yapar mı bilinmez.

Sosyal medya da Ender, Yıldız ve Şahika'yı tehdit eden ve Sıtkı'nın çalıştığı isme dair teoriler arasında Hasan Ali Bey'de mevcut. Ancak son fragmanda duyulan ayak seslerinin bir akdın olduğu düşünülüyror. Bu kadına da en yakın olarak Zerrin görülüyor. Zerrin, Halit'in eski karılarından intikam almak için döndü mü?

Ancak Yasak Elma dizisine girmesi beklenen bir diğer isim de Selin Ciğerci. Ender, Yıldız ve Şahika'nın peşine yeni bir karakter mi düşüyor. Ancak bu yeni karakter Sıtkı'yı nereden tanıyor ve 3 isimden neden şüpheleniyor? Gelecek bölümlerde tüm sorular ortaya çıkacak..