Yasak Elma Final yapıyor! Yasak Elma 5.sezon olacak mı?

FOX TV'nin bol entrikalı dizisi Yasak Elma'nın final yapacağı iddiaları ortaya atıldı. İzleyici artık sıkılmaya başladı ve bu durum reytinglere yansıdı. Dizi artık eskisi kadar izlenilmeyerek reytinglerde düşüş yaşamaya devam ediyor. Peki Yasak Elma final mi yapıyor? 5.sezon olacak mı ? gibi soruların cevabi ise izleyici tarafından merak ediliyor. Yasak Elma'nın bu sezon kadrosundan birçok isim ayrılmış ve yeni oyuncular diziye dahil olmuştu. Senaryosunda değişikliğe giden dizinin yeni konuları ise beğenilmedi. Özellikle Halit Argun ve Kaya karakterlerinin diziden ayrılmasından sonra dizinin izleyici kitlesi azaldı. İzleyici Talat Bulut ve Barış Kılıç'ı dizide görmek istiyor. Hatta bu durumu sürekli sosyal medyada dile getiriyor. Fakat bu iki isim diziye geri dönmeyecek.

Yasak Elma'nın final yapacağı iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü. Her ne kadar eskisi kadar izlenip reytinglerde 1.sırada olmasada dizinin belli bir izleyen kitlesi hala mevcut. Bu durumda dizinin hayranları Yasak Elma'nın final yapıp yapmayacağını merak edip araştırıyor. Yasak Elma için şuan final kararı yok ama zaten iddialar sezon sonuna yönelik. Yasak Elma iddialara göre 4.sezonuyla final yapacak ve 5.sezon olmayacak. Konu ile ilgili ise yapımcılardan ve oyunculardan henüz bir açıklama gelmedi.

Eda Ece'de sıkıldı!

Bu iddiaların ortaya atılmasının nedeni ise ; Eda Ece'nin artık Yıldız'ı oynamak istemediğinden kaynaklı olduğu söylentiler arasında. Eda Ece'nin farklı projelerde yer almak istediği ve Yıldız karakterinin sürekli kendini tekrar etmesinden sıkıldığı için dizinin bitmesini istediği iddia edildi. Fakat güzel ve başarılı oyuncu Eda Ece'den konu ile ilgili açıklama gelmedi.

Yasak Elma'nın 5.sezon olup olmayacağı henüz belli değil. Yapım sürekli değişiklikler yaptığı için herhangi bir yorum yapmak söz konusu olmuyor. Yapımdan açıklama geldiğinde paylaşacağız.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 12:19