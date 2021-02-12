Yasak Elma Ender ve Hasan Ali evleniyor mu? Ender Yıldız'ın kaynanası olacak!

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma en son 97. bölümü ile ekranlara gelerek Şahika'nın ölmediği ortaya çıkmıştı. Yayınlanan son bölümde Şahika yine herkesi kandırarak oyununu oynadı. Şahika ve Ender iş birliği yaptığı halde bir türlü Hasan Ali'yi alt etmeyi başaramamıştı. Denemedikleri yol kalmayan ikili her seferinde hüsrana uğruyordu. Hisseleri geri almak için elinden geleni yapmaya çalışan Ender ve Şahika , Hasan Ali tarafından kandırılarak hisseleri elinden alınmıştı. Şahika bu sefer farklı plan yaparak Ender'e bile planını söylemedi.

Şahika'dan büyük oyun!

Şahika kendisine öldü süsü vererek ortadan kayboldu. Mahmut ile iş birliği yapan Şahika, Hasan Ali tarafından kendisini öldü gösterip, deliller topladı. Şalgam ile zehirlenmiş ve denize atılmış sanılıyordu ki gerçek ortaya çıktı. Şahika eve geri dönüp Ender'in karşısına çıktı. Öldü sandığı Şahika'yı karşısında gören Ender ise şok oldu.

Ender ve Şahika şimdi Hasan Ali'ye hayatının en büyük şokunu yaşatacak. Şahika'nın öldüğünü sanan Hasan Ali'yi Ender tehdit edecek. Hasan Ali'yi Şahika'nın katili olarak suçlayacak olan Ender hisseleri almak için elinden geleni yapacak. Hasan Ali hisseleri ancak kendi soyadından birine devredebileceğini söyledi. Bunun üzerine Ender, Hasan Ali'ye o zaman "Benimle evlen" dedi.

Hasan Ali ve Ender evleniyor!

Yasak Elma'nın 98. bölüm fragmanı yayınlandı. Ender ve Hasan Ali nikah masasına oturuyor. Hisseleri geri almak için Şahika ve Ender'in oyununa gelen Hasan Ali kendini nikah masasında bulacak. Daha sonra Şahika'nın yaşadığını öğrenerek oyuna geldiğini anlayacak. Şahika ve Ender hisselerine geri kavuşurken, Hasan Ali'nin neler yapacağı merak konusu oldu. Fragmanın yayınlanmasından sonra yeni bölüm sabırsızlıkla beklenmeye devam ediyor.

Yasak Elma her pazartesi saat 20:00'de FOX TV'de yayınlanıyor..

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 01:20