Yasak Elma Ender Diziden Ayrılıyor Mu? Şevval Sam'dan Açıklama

Yasak Elma, yarın akşam yayınlanacak olan 110. bölümü ile diziye bir süre ara vererek sezon finali yapacak. Uzun soluklu dizinin 4. sezonu sona eriyor. Şevval Sam'ın canlandırdığı Ender karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken ünlü oyuncu bu konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Dizinin yarın yayınlanacak olan sezon finali fragmanı da yayınlandı. Finalde Hasan Ali’yi bitirmek için bir araya gelen Ender, Zehra, Kaya, Yıldız ve diğerleri plan kurarken, farklı gelişmelerde yaşanacak.

Hasan Ali’nin herkesin aynı yerde bulunduğu bir anda sürpriz bir plan içerisinde olacak. Çağatay’ın eski sevgilisi ve çocuğunun annesi olarak Ece Dizdar’ın dizi kadrosuna katılacağı yakın tarihte açıklanmıştı.

Ender’e ise ne olduğu büyük bir merak konusu haline geldi. Geçtiğimiz günlerde Şevval Sam'ın canlandırdığı Ender karakterinin diziye veda edeceği iddiaları ortaya atılmış ancak Barış Kılıç’ın dizide canlandırdığı Kaya karakterinin dönüşüyle vazgeçildiği şeklinde dedikodular ortaya çıkmıştı.

Başarılı oyuncu Şevval Sam’ın canlandırdığı Ender karakterinin gidip gitmeyeceği, konuşulurken, Nesrin Cavadzade’nin oynadığı Şahika’nın ani bir şekilde diziden ayrılması, şok etkisi yarattı. Başrol, Şahika'nın diziden ayrılması diğer oyuncular içinde aynı ihtimali düşündürdü.

85. bölümde Talat Bulut’un canlandırdığı Halit karakterinin ayrılışı da aynı şekilde olmuştu.

Merak edilen bu konu ile ilgili açıklama yapan Şevval Sam, konuya elektrik kazandırdı.

Ender’in yeni sezonda diziye devam edip etmeyeceği ile ilgili oyuncu şunları söyledi:

“Şu anda öyle görünüyor ama ben bile değişebilirim yani. Burada iş esastır. İş temeldir. Yasak Elma diye bir konsept yaratıldı, bunun için yapımcılar, senaristler herkes elinden geleni yapıyor, biz de o işe hizmet ediyoruz. Bir noktada benim görevim de biterse, ben de bir şekilde rotamı değiştireceğim. Onlar başka biriyle devam eder. Bunlar da konuşuluyordu. Zaman içinde bunların hepsi alternatif olarak konuşuldu. Burada bir sıkıntı yok yani.”