Yasak Elma Dizisine Büyük Tepki! Halit Diye Beklerken Zehra Çıktı!

Yasak Elma dizisininde herkes Ender'i kimin takip ettirdiği merak etmiş Halit yaşıyor mu haberleri çıkarılmıştı. Ender'in karşılaştığı ismin kim olduğu merak edilmiş pek çok isim geçmişti. Ancak beklenmedik biri çıknca izleyiciler pes artık dedi..

Fox TV'nin bol entrikalı dizisi Yasak Elma'da son bölümde olanlar seyirciyi sinirlendirdi. Yasak Elma dizisinde günlerdir süren Halit mi döndü, Halit'in ilk karısı Zerrin mi döndü, Mert mi oyun yaptı, Hasan Ali Bey mi oyuna getirdi soruları yanıt buldu. Ancak bu yanıt seyirci tarafından beğenilmedi.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinde Ender'in Halit yaşıyor diye peşine düştüğü kişi Zehra çıktı. Dizide defalarca aptallığı ile bilinen Zehra, Ender'i oyuna düşürdü. Tam seyirciler bu saçmalıkta ne derken işin arkasında Şahika çıktı.

Şahika, Zehra'yı gaza getirip Ender ve Yıldız'ın Halit'i öldürdüğünü söyleyerek Zehra'nın artık kendisine aptal diyenlere ders vermesi gerektiği konusunda manipüle etmiş. Zehra'da Ender'i oyuna getirerek babasını Ender ve Yıldız'ın öldürdüğünü düşündü.

Mert'in ise Ender'e tüm oyunları Şahika'nın yaptığını söylememesi saçmalık olarak bulundu. Çünkü Mert için Şahika daha büyük tehlike. Daha bir kaç bölüm önce Mert'İ tecavüzle suçlamış ve Zehra ile arasını bozmaya çalışmıştı.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 21:55