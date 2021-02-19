Yasak Elma Dizisinden Şok Ayrılık Geldi! Fakat Hayranları Oldukça Sevinecek Gibi

FOX TV ekranlarının vazgeçilmezi haline gelen Yasak Elma dizisi he entrikalarla hem de bünyesinde barındığı birçok oyuncu ile popülaritesini uzun zamandır korumakta. Uzun sezonlar atlatan dizi ise ilk günkü gibi hala fragmanlarında ve bölümlerinde reyting oranlarını koruyor.

Pek çok hayranı olan dizi de ise her sezon hatta her bölümde yeni bir entrika ya da yeni bir heyecan oluyor. Bu nedenle dizi hikayesiyle ve yaşanılan olaylarla heyecanını sürdürüyor.

Yasak Elma dizisi ise son zamanlarda yaşanılan ayrılıklarla gündeme geldi! Başrol karakterlerinden Halit’in ölerek diziden ayrılması ile başlayan zincir ise devam ediyor! şimdi bir karakterin daha hikayesi dizide sona eriyor ve bir ayrılık daha yaşanıyor.

4.sezonuyla devam Yasak Elma ise ayrılıklar zincir 85.bölümde Halit Argun’un ölümü ile başlamıştı. Bu bölümden sonra diziden hızlıca 5 karakter daha ayrılmıştı. Lila, Yiğit, Halit ve Kaya karakterleri diziye senaryo gereği veda etmiş e ayrılmışlardı.

Fakat bu karakterlerin gidişiyle de diziye yeni isimler dahil olmuştu. Bunlardan biri Erdal Özyağcılar (Hasan Ali Kuyucu rolünde), Berk Oktay (Çağatay) ve son olarak Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Feride) olarak katılmışlardı.

96.bölümü ile ekranalar gelmeye hazırlanan dizi de ise önce Şahika karakterinin vedası konuşulmuş hatta buna inanılmıştı. Fakat Şahika’nın ölmediği ortaya çıkmış ve daha sonra Ender ile iş birliğine gittiği öğrenilmişti. Bu ikili ise Hasan Ali Kuyucu’ya bir tuzak kuruyor!

HAYRANLARI ÜZÜLMEK YERİNE SEVİNDİ

Şahika hisselerinin büyük bir bölümünü alırken ise dizide ayrılıklar meydana gelmeye devam ediyor. Senaryo gereği ise diziye veda edecek yeni Mert karakterine can veren Can Nergis.

Can Nergis ise dizinin kadrosuna 2020 yılının Mart döneminde katılmıştı. Yani uzun zamandır kadroda olan oyunculardan biriydi.

Hayranlar ise damat olarak aileye giren Mert’i pek sevmiyorlardı! En son da Zehra’nın hisselerini alan Mert’in diziden ayrılacak olması aslında hayranları üzmek yerine oldukça sevindirecek gibi!

Şimdi ise gündem olan bir diğer soru Mert karakterinin diziye nasıl veda edeceği. Bu sorunun cevabı ise FOX TV kanalının gözdelerinden Yasak Elma’nın ilerleyen bölümlerinde belli olacak.