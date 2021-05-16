Yasak Elma Dizisinde Yeni Sezon Resmen Şimdiden Bitti! Yıldız ve Diğer Karakterleri Yeni Sezonda Göremeyebiliriz… Büyük Fire!

FOX TV ekranlarında Pazartesi akşamları izleyicisi ile buluşmakta olan Yasak Elma dizisi, entrika dolu sahneleriyle ve ters köşe yapan hikayeleri ile milyonların dikkatini çekmeye devam ediyor. Sevilen dizi o kadar dinamik bir oyuncu kadrosuna sahip ki; dizideki hiçbir oyuncunun ilerleyen bölümlerde kesin olarak yer alacağının garantisi yok. Sevilen dizi bunu birkaç kez net şekilde gösterdi. Yasak Elma dizisi bunun en net örneklerinden birini 85. bölümde ortaya koymuştu. O dönemde dizide “Halit” karakteri olarak yer alan Talat Bulut diziden Halit'in ölmesi ile birlikte ayrılmıştı.

Talat Bulut ile birlikte diziye 4 oyuncu daha veda etmişti. Bu şaşırtan vedanın ardından diziye Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay gibi isimler dahil olmuştu. Geçtiğimiz haftalara kadar Yasak Elma dizisinin başrollerinde Şevval Sam, Nesrin Cevadzade, Eda Ece, Erdal Özyağcılar, Nilperi Şahinkaya ve Berk Oktay isimleri yer alıyordu. Ancak başrol kadrosundan Nilperi Şahinkaya ve Nesrin Cevazade çıkarıldı. İki oyuncunun canlandırdığı “Şahika” ve “Cansu” karakterleri de diziye ölerek veda etti. Bu sert değişimlerin yaşandığı Yasak Elma dizisi, geçtiğimiz Pazartesi günü 110. bölümüyle ekranlara geldi ve sezon finali yaptı. Sevilen dizinin sezon finalinde yaşananlar, bir sonraki sezonda da birçok sert değişikliğin yaşanabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

O Üç İsimden En Az Biri Daha Ayrılabilir

Yasak Elma dizisinde 85. bölümden sonra diziden ayrılan “Kaya” karakteri, birkaç bölüm önce diziye döndü. Öte yandan Şahika, birkaç bölüm önce hikayeden ayrıldı. Şahika’nın ölmesi ile birlikte Ender ve Yıldız güçlerini birleştirerek Şahika’nın holding hisselerinin adeta başına üşüştü. Bu amaç uğrunda Ender ve Yıldız, Hasan Ali’nin evine ondan hesap sormaya gitti. Ender, Hasan Ali’ye “Şimdi anlatın bakalım arkamızdan çevirdiğiniz işleri, bizi arayan o adamı falan… Hepsini birer birer anlatın” derken, evdeki saatli bomba düzeneğinin sinyal sesleri geldi. Birkaç saniye sonra da ev havaya uçtu. Yeni sezonda bu üçlüden en az biri daha diziye veda ederse kimse şaşırmayacaktır.

Kaynak: ilan365.net