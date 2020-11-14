Yasak Elma dizisinde Talat Bulut'u istemeyen isim kim? İşte Talat Bulut'un ayrılma sebebi!

FOX TV ekranlarında reyting rekorları kıran Yasak Elma dizisinde Talat Bulut'un ayrılmasına kimse anlam verememişti. Barış Kılıç ve Gökhan Alkan'ın da ayrılacağı Yasak Elma dizisine Berk Oktay dahil edilmişti. Ancak yine de bu değişiklikler senaryo gereği olabilir ancak Talat Bulut'un canlandırdığı karakterin ölmesine kimse anlam verememişti. Ancak ilk gelen bilgilere göre yapımcıya rest çeken bir oyuncu olmuş.

Yasak Elma yapımcısına ya o ya ben!

Yasak Elma dizisinde Talat Bulut'un gidişi başrol oyuncularından birinin isteğiyle olmuş. Dizinin başrollerinden biri olan kişi yapımcıya giderek ya beni öldürün ya onu yoksa ben aynı sette devam etmeyeceğim diyerek ciddi bir rest çekmiş. Bu durumu değerlendiren yapımcı Talat Bulut'un ayrılmasına onay vermiş.

Peki o isim kim?

Yasak Elma dizisinde Talat Bulut'un ayrılmasını isteyen isim Sevval Şam olduğu öğrenildi. Şevval Şam, neredeyse 1.5 yıldır konuşmadığı Talat Bulut'la artık aynı sette çalışmak istemediğini bildirmiş. Eskisinden biraz daha sert bir şekilde ya ben ya o deyince yapımcı kararını vermiş.

Sevval Şam daha önce de Talat Bulut'la aynı dizide rol almayacağını açıklamış ancak yargıya taşınan olayın sonuçlanması beklenmiş, Talat Bulut yargıda temize çıksa da Sevval Şam yapımcıya restini sürdürmüş ve Talat Bulut diziden ayrılmış.