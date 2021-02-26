Yasak Elma Dizi Setinde Koronavirüs Paniği! Başrol Oyuncusu Koronavirüs Kaptı

Fox TV ekranlarında yayınlanan reytingi bol dizi uzun süredir devam etmekte. Başrollerini Nesrin Cevadzade, Eda Ece, Şevval Sam gibi ekranların sevilen oyuncuları bulunmakta. 2018 yapım senaristi Melis Civerek Zeynep Gür olup, yönetmen koltuğunda ise Neslihan Yeşilyurt ve Murat Öztürk oturmaktadır. Reytingi kadar entrikası da bol olan dizinin sevenleri ne yazık ki bu hafta Eda Ece'yi ekranlarda göremeyecek. Eda Ece hayranları bu duruma çok üzülse de, güzel oyuncu sağlık problemi yüzünden iyileşene kadar dizinin setinde yer alamayacak.

Yasak Elma dizisi sevenlere kötü haber geldi, dizinin sevilen karakteri Yıldız bir süre dizide yer alamayacak. Peki Eda Ece neden, dizide yer almayacak?

Her pazartesi akşamı FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin sevilen karakteri Yıldız'ı canlandıran Eda Ece, koronavirüs pozitif olduğu öğrenildi. Koronavirüs test sonucu pozitif olan Eda Ece, karantina sürecinde evinde olacak.

Öğrenilen bilgilere göre ne yazık ki Eda Ece'nin koronavirüsü ağır bir şekilde geçirdiği söyleniyor.

Başarılı oyuncu Eda Ece koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından dizinin 100 .bölümünde senaryo değişikliğine gidildi. Senaryoda nasıl bir değişiklik yapılacağına dair şu anlık herhangi bir bilgi bulunnmuyot. Yasak Elma dizisi stok yapılmadan çekilip, ekranlarda sevenleriyle buluşan bir dizi, pazartesi günü yayınlanacak olan yeni bölümünün bir kısmında Eda Ece yer alamayacakken senaryo değişikliği de merak konusu haline geldi.

Eda Ece'nin koronavirüs hastalığını, nereden kapmış olduğu bilinmese de. Yasak Elma dizi setinde çalışan 3 çalışanda da maalesef koronavirüs testinin pozitif olduğu öğrenildi.

Toplamda 4 kişiBİB koronavirüs testi pozitif olduğu öğrenirken şu anda başka bir koronavirüse yakalanan başka bir oyuncunun veya dizi seti çalışanın koronavirüs olup olmadığı henüz bilinmiyor. Eda Ece hayranları, güzel oyuncuya sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletmeye başladı.