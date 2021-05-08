Yasak Elma'dan Şahika Gitti Yerine Yenisi Geldi! Yeni Oyuncunun Kim Olduğu Belli Oldu

Geçtiğimiz Haftalarda ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin, Yasak Elma dizisinden ayrılması gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaşanan ayrılık sonrasında oyuncunun yerine kadroya dahil olan yeni isim ise Ece Dizdar oldu. Sevilen oyuncu Ece Dizdar’ın yeni dizisi olan, Yasak Elma dizisinde nasıl bir karaktere hayat vereceği ise henüz bilinmiyor.

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği ve başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu'nun paylaştığı Yasak Elma dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde ayrılık yaşandı. Dizide Şahika karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade kadrodan ayrıldı.

Yasak elma dizisinden ayrılan Nesrin Cavadzade'nin yerine ise yeni bir oyuncu getirildi. Twitter resmi hesabından paylaşım yapan Medyapım, sevilen oyuncu Ece Dizdar'ın Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olduğunu duyurdu. Yasak Elma kadrosuna katılan Ece Dizdar'ın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise şu anlık bilinmiyor.

Ece Dizdar Kimdir ?

Ece Dizdar, 23 Kasım 1981'de İstanbul'da doğdu. Çocuklu farklı şehirlerde ve farklı ülkelerde geçti. Denizaltılarda çalışan babasının görevinden dolayı çocukluğu boyunca Türkiye'nin birçok şehrinde ve Pakistan, Belçika, İngiltere gibi ülkelerde yaşadı. Çocukluğu boyunca yaşadığı yerlerde genelde DoDDS Amerikan okullarında okudu. Ortaokul yıllarında ise Belçika'da müzikal oyunculuğu, ses ve dans üzerine eğitimler aldı. Sevilen oyuncu Ece Dizdar 2 yıl boyunca çocuk konservatuarı kapsamında sahneye çıktı.

Oyuncu üniversite eğitimini ise İstanbul'da aldı, burada Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdikten sonra Londra'ya giden oyuncu, ARTSED oyunculuk akademisinde burs kazanarak burada oyunculuk eğitimini başarıyla tamamladı ve profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı. Ece Dizdar, Tiyatro DOT için Shopping and Fzx ve Festen gibi oyunların çevirilerini yaptı. Dizdar, profesyonel reklam ve tanıtım dublajlarında yer aldı. Ece Dizdar hala İngiltere'de ve Türkiye'de tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında oyunculuk yapıyor.