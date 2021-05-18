Yasak Elma'dan Bir Veda Daha!

Yasak Elma dizisi, yayınlandığı ilk günden beri izleyicilerden büyük bir beğeni alan, uzun soluklu bir dizi. Ancak dizide şu aralar beklenmeyen vedalar yaşanmaya başlandı.

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'da Nesrin Cavadzade'nin ardından bir ayrılık haberi daha geldi. Dizinin sevilen karakteri Zehra'yı canlandıran oyuncu Şafak Pekdemir Yasak Elma dizisine veda ediyor.

FOX'un her pazartesi akşamına damga vuran adından sıkça söz ettiren fenomen dizisi Yasak Elma, geçtiğimiz hafta sezon finali yapmıştı. Sezon finali sahnesinde ise bir araya toplanan dizi karakterlerin evde olduğu sırada patlama yaşanmıştı. Bu sahne ile izleyiciler büyük bir merak içinde kalırken, fenomen dizi eylül ayında seyircileri ile tekrar buluşacak.

Dizinin başrol oyuncularından Nesrin Cavadzade'nin veda etmesi, diziyi takip eden izleyiciler büyük bir şok yaşatırken, bir şoke eden ayrılık daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Şevval Sam'ın canlandırdığı Ender karakteri için Şevval Sam röportaj esnasında, ben de her an gidebilirim sinyallerini dizi izleyicilerine vermişti. Dizide bulunan başrol oyuncularının tek tek gitmesi, dizinin takipçileri tarafından sosyal medyada konu haline geldi. Bazı seyirciler için şaşırtıcı gelirken bazıları ise değişiklikleri hoş karşılamıyor.

Sezon finalinin ardından Yeni bölümlerinin çekimlerine eylül ayında başlanması planlanıyorken, Yasak Elma'nın 5. sezonunda hangi sürprizlerin gerçekleşeceği dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Dizinin son bölümünün final sahnesinde ise bir araya toplanan karakterlerin evde olduğu bir anda büyük bir patlama yaşanmıştı. Sezon finalindeki bu sahne ile izleyiciler büyük bir merak içinde kalırken, fenomen dizi eylül ayında seyircileri ile tekrar buluşacak.

Seyirciler Üzülecek

Kulis bilgisine göre; Fox TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma'da Zehra karakterine hayat veren Şafak Pekdemir'in diziye veda edeceği ve başarılı oyuncunun yeni bir projeye başlayacağı konuşuluyor. Pekdemir’in Medyapım'ın yeni sezon için çekeceği başka bir dizisinin kadrosuna kaydırılacağı konuşuluyor.