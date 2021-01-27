Yasak Elma'da Reytingler Düşüyor! Şahika Yeni Bölümde Ölecek Mi?

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma’nın haftaya yayımlanacak olan 96. bölümü izleyenleri heyecanlandırdı. Yayınlanacak olan bölümün yeni fragmanında Nesrin Cavadzade'nin canlandırdığı Şahika karakterinin dizide ölmüş olma ihtimali hayranlarını üzdü. Yeni bölüm için yayınlanan fragmanda Hasan Ali Kuyucu’nun Şahika için ölmüş şeklinde konuşması dizinin sıkı takipçilerine üzdü.

Başarılı ve güzel oyuncu Nesrin Cavadzade’nin Bir Başkadır isimli Netflix platformunda yayınlanan dizide söylemiş olduğu sözler yapımcı Fatih Aksoy ile arasında gergin dakikaların yaşamasına sebep olduğu konuşuluyordu hatta bu durumdan dolayı Fatih Aksoy'un, Nesrin Cavadzade'yi Yasak Elma dizisinden çıkartmayı düşündüğü şeklinde söylentiler yayılmıştı. Fatih Aksoy ile sıkıntı yaşadığı söylenilen Nesrin Cavadzade setten bir fotoğraf paylaşmış ve açıkça konuşulan bu dedikoduları yalanlamıştı. Fragmanda ise Şahika'nın yerde yatarken çekilen görüntüleri sonucunda izleyicilerin aklına acaba yeni bölümde Şahika ölüyor mu? Sorusu akla geldi. Akla gelen bu sorunun cevabı ise ne yazık ki 1 Şubat tarihinde yayınlanacak olan 96. bölümde öğrenilecek. Son olarak ise Şahika ile Ender’in işbirliği içine girmesi hoş karşılanmamış da Yıldız karakterinde Çağatay'dan yana bu denli şanssız olması eleştirel bir hal alırken izleyenler dizinin senaryosuna karşı oldukça tepkili ve hoşnutsuz olduklarını dile getiriyorlar. Bu durumda dizinin giderek reytinglerin düşmesine sebep olduğu biliniyor.

Yayınlanan 96. bölüm fragmanında Şahika'nın içine zehir katılmış şalgam suyuna içtikten sonra yere yığılması ile akıllarda Şahika'nın bu bölümde öleceğine dair fikirler oluştu. Şahika'nın yere yığılmasının ardından hemen sonra Hasan Ali Kuyucu'nun da onun başında öldüğünü fark edince Şahika'nın denize atılmasını istiyor. Sevilen dizi yeni bölümü ise 1 Şubat Pazartesi günü yayınlanacak ve akla gelen bütün soru işaretleri bu bölümde öğrenilecek. Dizinin sıkı takipçileri ise Şahika'nın ölmeyeceğini, Şahikasız kalan dizinin tadı ve entrikası olmayacağında hem fikir.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 20:25