Yasak Elma'da flaş ayrılık! Mert diziden ayrılıyor! Can Nergis kimdir?

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da yeni bir ayrılık yaşanacak. Dizide Zehra'nın eşini oynayan Mert karakteri diziye veda edecek. Can Nergis'in ilerleyen bölümlerde kadrodan ayrılacağı Birsen Altuntaş tarafından duyuruldu .

Yasak Elma'ya geçtiğimiz sezon katılan Can Nergis'in kadrodan ayrılacağı öğrenildi. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade'nin yer aldığı pazartesi akşamlarının sevilen dizisinin kadrosuna bu sezon Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Berk Oktay ve Nilperi Şahinkaya dahil olmuştu.

Can Nergis hakkında merak edilenler ise haberimizin devamında yer alıyor.

Can Nergis kimdir?

27 Mayıs 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Can Nergis, üniversite eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmiştir. Çin ve Tayland'da modellik yapmıştır. Tayland'da 8 yıl bir restoran işletmiştir. Türkçe, İngilizce, Çince, Tay dilini ve Rusça bilmektedir. 2011 yılında Türkiye'ye dönen Can Nergis, "Herşeye Rağmen" adlı dizi ile televizyon dünyasına adımını atmıştır. Asıl üne ise Arka Sokaklar dizisi ile kavuşmuştur. Yer aldığı dizi ve filmlerden bazıları ise şunlardır: