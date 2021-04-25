Yasak Elma Cansu Hangi Diziye Transfer Oldu?

FOX TV'de ekranlara gelen Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesinin 108. yeni bölüm fragmanında bazı farklı gelişmeler seyircinin beğenisine sunuldu. Nilperi Şahinkaya tarafından hayat verilen Cansu karakteri eline almış olduğu bir silah ile köşkte verilen daveti bastı ve ardından dizide ilginç gelişmeler yaşandı. Fragmanda izlenen sahneler sonrasında yaşanacak olaylar dizinin hayranları tarafından merak edildi.

Cansu'nun köşkteki daveti basması ardından etrafa kurşun yağdırması dizideki en ilgi çekici saniye olarak görüldü. Nilperi Şahinkaya’nın bu hareketi ardından köşkte bulunan bir kişinin ambulans çağırırken söylemiş olduğu “bir ölü bir yaralı var” sözü de dizi izleyicileri tarafından dikkat edilen bir ayrıntı oldu.

Yasak Elma isimli diziye kısa bir süre önce dahil olan başarılı oyuncu Şahinkaya, yapmış olduğu kötü planları ile Yıldız’ın sevenlerini oldukça kızdırmıştı. Cansu, Hasan Ali ve çevresinde bulunan herkesi kandıran masum bir meleğin aksine tam bir şeytan ve entrikanın başıydı.

Çağatay ve Yıldız arasında olan aşkı bir türlü kabullenemeyen Cansu karakteri en sonunda delirecek ve bir silah alıp karakterin sonunu getirecek. Bu davranışı ile diziden ayrılmasına zemin hazırlayan Cansu karakteri Yasak Elma'ya veda edecek. Nilperi Şahinkaya isimli genç ve başarılı oyuncunun hayat verdiği Cansu karakteri bu şekilde diziden ayrılacak ancak ölen kişinin o mu olduğu ya da tutuklanıp cezaevine mi gönderileceği henüz bilinmiyor.

Bunun yanı sıra Nilperi Şahinkaya tarafına hayat verilen Cansu karakterinin yeni projesi de oyuncunun hayranları tarafından öğrenildi. Yasak Elma'da Cansu karakterini canlandıran başarılı ismin o diziden ayrılması ile birlikte yeni dizisi belli oldu. Önceki günlerde ünlü komedyen Cem Yılmaz ile bir araya geldiği öğrenilen Nilperi Şahinkaya, Netflix çekilecek olan Erşan Kuneri isimli dizide oynayacak. Nilperi Şahinkaya'nın yanı sıra Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar ve Çağlar Çorumlu gibi isimler de Erşan Kuneri’de rol alacak.