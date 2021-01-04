Yasak Elma Çağatay ve Yıldız boşanıyor mu? Yasak Elma 92.bölüm izle!

FOX TV'nin entrikali dizisi Yasak Elma 92. bölümü ile 4 Ocak Pazartesi ekralara gelecek. 91. bölümde ise heyacan dorukta kalmıştı. Peki 92.bölümde neler olacak? İşte detaylar haberimizde yer alıyor.

Yasak Elma 91.bölümde neler olmuştu?

Ender Halit'in yaşadığını sanarak kardeşi Caner ile beraber Halit'in izlerinin peşinden koşmaya başladı. Kendisinin takip edildiğini fark eden Ender'in şüpheleri ise giderek arttı.Halit'i bulmak için araştırmalara başlayan Ender Halit'i ararken ise tesadüfen Mert'in bir çocuğu olduğunu öğrenerek eline Mert'e karşı bir koz geçirmiştir. Mert'in çocuğunun ortaya çıkması Zehra cephesi tarafından nasıl karşılanacak merak konusu iken Ender'in bu durumda Mert'i Zehra'ya söylemekle tehdit edeceği kesindir.

Dizide Ender tarafından sürekli " Halit Yaşıyor " iması yapılsada Talat Bulut'un canlandırdığı Halit karakteri ölmüştür. Daha öncede Talat Bulut diziye geri dönmeyeceğini açıklamıştı.

Peki herkesin merak ettiği Sıtkı'nın işbirliği yaptığı kim? sorusunun cevabıda 92.bölüm fragmanı ile cevap bulmuştur.

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Yasak Elma 92.bölüm neler olcak?

Ender, Şahika ve Yıldız'ı tehdit ettiren ve aynı zamanda Ender'i takip ettiren ismin kim olduğu 92. bölüm ile netlik kazanmıştır. Şahika; Zehra'ya Halit'i Yıldız ve Ender'in merdivenlerden iterek ölümüne sebep olduklarını söyler. Bunun üzerine Zehra Ender ve Yıldız'dan şikayetçi olur. Fakat Şahika, kendi kazdığı kuyuya düşerek Ender ve Yıldız'a hapishanede eşlik eder.

Ender, Şahika ve Yıldız'a hapis şoku!

Zehra' nın şikayeti üzerine Ender ve Yıldız hapse girer. Ender ve Yıldız olayın doğrusunu anlatmak zorunda kalır ve Şahika'nın da işin içinde olduğunu söyler. Bunun üzerine Şahika'da hapse girer. Çiçeği burnunda gelin Yıldız ise Çağatay'a ne diyecek? Çağatay Yıldız'ın böyle bir şey yapacağına ihtimal vermez fakat gerçekleri duyunca boşanmak isteyecek mi 92. bölüm yayınlandığında göreceğiz.

Ender, Yıldız ve Şahika hapiste bir arada şimdi neler olacak? Diziyi daha çok entrikalı günler bekliyor. Dizinin 3-4 bölümü hapishanede geçeceği söyleniyor. Yasak Elma 92. bölümü ile bu akşam saat 20:00' de FOX TV'de..

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 18:35