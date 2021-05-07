Yasak Elma Başka Diziye Gönderme Yaptı! Yorumlar Güldürdü

Entrikaları ve gizemli detayları ile tanınan sevilen dizi Yasak Elma, bugüne kadar ekranlara taşımış olduğu eğlenceli ve komik sahnelerinin yanı sıra yapmış olduğu göndermeler ile de izleyici kitlesini kahkahalara boğuyor. Her zaman hikâyesinde sürprizler bulunduran başarılı proje Yasak Elma, 5. yeni sezonda da ekranlara gelmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Melisa Doğu ve Şafak Pakdemir gibi başarılı isimlerin rol aldığı dizi Yasak Elma'nın en beğenilen sahneleri arasında ise Yıldız'ın sahneleri bulunmakta.

Eda Ece tarafından hayat verilen Yıldız isimli karakterin replikleri çoğu zaman pek çok komedi dizisinde taş çıkartacak kadar iyi sahneleri televizyon ekranlarına taşıyor. Seyirci kitlelerinin sosyal medyada paylaştığı ve çok pek çok yorum yaptığı bu eğlenceli sahnelere bir yenisi daha eklendi ve Yıldız hayranları bu sahneye adeta bayıldı.

Ailece yenen bir yemek sırasında Yıldız yine gaf üstüne gaf yapıp konuşmaya başladı ve garip anlar yaşandı. Yıldız'ın annesi ise “Ben bir anlatsam var ya kaç dizi olur” şeklinde ifadeler kullandığı anda arkadan gelip kafasına vurdu. Yıldız ise bir anda şaşırıp kaldı ve ardından eline peçetesini alıp ağzını sildi. Ağzını sildikten sonra “Anneciğim o başka dizi” şeklinde konuşan Yıldız, bu yaptığı ile Sadakatsiz isimli diziye de güzel bir göndermede bulundu.

Dizide Cansu Dere tarafından hayat verilen Asya karakteri ve Melis Sezen'in canlandırdığı Derin karakteri ailesi ile yemek yerken kocası Volkan'ın onların kızı ile yattığını anlattığı masada Derin Aslı'yı kafasından vurmuştu. İşte Sadakatsiz dizisinin bu sahnesini bilenler Yasak Elma'da Yıldız'ın annesinin yapmış olduğu göndermeyi hemen anladı ve kahkahayı bastı. Sosyal medyada da bu video viral oldu ve ilginç yorumlar aldı.