Yasak Elma 28 Aralık 2020 Pazartesi var mı, yok mu? Yasak Elma 91. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Pazartesi akşamlarının entrikalı dizisi Yasak Elma'da heyecan dorukta kaldı.90 bölümü ile yayınlanan dizide Halit'in geri döneceği söylendi. Peki Halit geri dönecek mi? Yasak Elma 91.Bölüm 28 Aralık Pazartesi yayınlanacak mı ?

Yasak Elma 28 Aralık 2020 Pazartesi var mı, yok mu? Yasak Elma 91. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da Halit' in diziye yeniden dahil olup olmayacağı merak ediliyor. Halit'in yaşadığının söylenmesi üzerine yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Peki 91.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Halit yaşıyor mu?

Halit Diziye Dönmeyecek!

Talat Bulut daha önce yaptığı açıklamada diziye dönmeyeceğini söylemişti. Bu durum dizinin reyting kurtarma çabası için dikkat çekmekten ibaret gibi görünüyor. Ayrıca Barış Kılıç 'ında diziye dahil olacağı söylentileri tamamen asılsızdır.

28 Aralık Pazartesi Yasak Elma var mı?

91.Bölüm 28 Aralık Pazartesi yılbaşı haftası olduğu için yayınlanmayabilir. 91. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

Yasak Elma Halit yaşıyor mu? Talat Bulut Yasak Elma'ya geri mi dönecek?

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020, 01:38
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sosyal Medya Fenomenlerine Operasyon! Vergi Kaçırdıkları...
Sosyal Medya Fenomenlerine Operasyon! Vergi Kaçırdıkları...
  1. MAGAZİN