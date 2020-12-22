Yasak Elma 28 Aralık 2020 Pazartesi var mı, yok mu? Yasak Elma 91. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da Halit' in diziye yeniden dahil olup olmayacağı merak ediliyor. Halit'in yaşadığının söylenmesi üzerine yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Peki 91.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Halit yaşıyor mu?

Halit Diziye Dönmeyecek!

Talat Bulut daha önce yaptığı açıklamada diziye dönmeyeceğini söylemişti. Bu durum dizinin reyting kurtarma çabası için dikkat çekmekten ibaret gibi görünüyor. Ayrıca Barış Kılıç 'ında diziye dahil olacağı söylentileri tamamen asılsızdır.

28 Aralık Pazartesi Yasak Elma var mı?

91.Bölüm 28 Aralık Pazartesi yılbaşı haftası olduğu için yayınlanmayabilir. 91. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020, 01:38