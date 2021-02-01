Yaprak Dökümü Dizisi Konusu ve Oyuncuları

2006-2012 yılları arasında Kanal D ekranlarında seyirciler ile buluşan Yaprak Dökümü adeta bir başyapıt haline gelmiştir. Reşat Nuri Güntekin’in aynı isimde olan kitabından diziye uyarlanan konu dram türünde ekranlarda yer almıştır. Çok izlenen diziler arasına giren Türk yapımı dizinin yönetmenliği ise Mesude Eraslan tarafından gerçekleştirilmiştir. 5 sezon boyunca yayın hayatına devam eden dizi toplamda 5 sezon sürmüş ve ciddi bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Ekranlara damga vurup sonraki dönemlerde de adından çok bahsettiren dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Halik Ergün, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Bennu Yıldırımlar, Ahmet Saraçoğlu ve Güven Hokna gibi birbirinden başarılı isimler bulunmaktadır. İzleyicilerde büyük ve güçlü etkiler bırakan dizinin tekrar bölümleri bile rekor kırıp izlenilmeye devam etmiştir. 5 sezon boyunca yayın hayatında kalan Yaprak Dökümü 174 bölüm çekmiştir. Ay Yapım imzalı olan ünlü dizi Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşmuş ve13 Eylül 2006 tarihinde ilk bölümünü yayınlayıp 29 Aralık 2010 tarihinde ise veda etmiştir.

Dizinin konusunda ise Reşat Nuri Güntekin’in aynı isimli eserinden uyarlanan Yaprak Dökümü anlatılmaktadır. Değerlere önem veren bir ailenin sosyal ve ekonomik şartlar ile mücadele hayatının anlatıldığı bilinmektedir. Dizinin başrollerinden Ali Rıza Bey ise çocuklarına iyi bir ahlak vermek için çabalamaktadır. Bütün hayatını buna adayan Ali Rıza Bey’den bir gün haksızlığa karşı göz yumması istenildiğinde kendisi işinden istifa etmeyi tercih eder. Sonrasında İstanbul’a yerleşme kararı alan aile, ekonomik sıkıntılar çekmeye başlar. Hayatta en çok önem verdiği şey dürüstlük olan Ali Rıza Bey ilerleyen bölümlerde inançları üzerinden sınanır.

Genellikle dizide kullanılan mekanlar İstanbul, Trabzon, Milano, Adapazarı, Afyonkarahisar olarak değişirken dizinin süresi ise 60-90 dakika olarak belirlenmiştir. Dizinin müzikleri ise başarılı müzisyen Toygar Işıklı’ya aittir.

2006 ile 2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yer alan başarılı dizi Yaprak Dökümü’nin yayınlandığı dönemde sosyal medya hesaplarının da aktif bir şekilde yönetildiği bilinmektedir. Aynı zamanda Youtube kanalından da diziye ait kısa kısa sahneler ve tüm bölümler de bulunabilmektedir.