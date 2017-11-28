Yansın Geceler şarkısı ile tanınan Doğan Tarda (Heijan) gözaltına alındı !

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda başlatılan operasyonlarda Internet ve sosyal medya üzerinden uyuşturucu satan ve özendirici paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gözaltı kararları çıkarıldı.

Şehit Arda Can ismi verilen operasyonda 81 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınanların arasında "Yansın Geceler, Semt Oturuşu, Abin Dızo Bremın ve Bonzai Bom" gibi şarkıları ile adından söz ettiren Heijan adıyla tanınan Doğan Tarda da vardı.

51 kişinin gözaltına alındığı operasyonun sürdüğü bildirildi.