Yakışıklı oyuncu Kerem Bursin'e büyük ödül

Dünya çapında televizyon sektörünün kalbinin attığı merkezlerin başında gelen Seul, bu yıl 12’ncisi gerçekleşen Uluslararası Seul Drama Ödülleri’ne ev sahipliği yaptı. Toplam 55 ülkeden 266 başvuruyla, bugüne kadar en yüksek katılıma tanık olan ödüllerde Ay Yapım imzalı ‘Bu Şehir Arkandan Gelecek’te boksör Ali Smith karakterine hayat veren Kerem Bürsin ‘En İyi Aktör’ ödülünü kazandı. Törenden önce gerçekleşen kırmızı halı seremonisinde basının karşısına çıkan ve yoğun ilgisiyle karşılaşan Bürsin, törendeki konuşmasına bu ödülü kazanmış olmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyleyerek başladı ve şu sözlerle devam etti: “Dizimizin yapımcılarına, yönetmen ve ekibimize, yoğun bir tempoda çalışan ve bunun gibi anları mümkün kılan ekibe ve hayatımda olan herkese, en içten dileklerimle teşekkür ederim.”

Kerem Bürsin’e büyük ödül





‘CESUR VE GÜZEL’E GÜMÜŞ GÜVERCİN ÖDÜLÜ!

12’nci Seul Uluslararası Drama Ödülleri’nde ‘Cesur ve Güzel’ ise Gümüş Güvercin Ödülü’ne lâyık görüldü. Dizinin yönetmeni Ali Bilgin, ödülü takdim alırken böyle ödüllerin ileride daha iyi işler yapabilmek için bir cesaret kaynağı olduğunu söylerken farklı kültürler tarafından takdir edilmenin önemine de değindi: “Yaptığımız işin farklı kültürler tarafından takdir edilmesi benim ve çalışma arkadaşlarım için harika bir motivasyon ve memnuniyet kaynağı. Böyle ödüller bizi daha iyisini yapmamız için cesaretlendiriyor. Dizimiz ‘Cesur ve Güzel’i bu ödüle lâyık gören herkese teşekkür ediyorum ve ayrıca bütün süreç boyunca hevesimi ve tutkumu paylaşan ekibim ve yapımcılarıma da teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler!”