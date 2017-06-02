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Yağmur Atacan' ın Saldırganı Tehtit Oluşturuyor

Pınar Altuğ' un eşi Yağmur Atacan' a geçtiğimiz yıl silahlı saldırı düzenleyen saldırgan serbest bırakıldı.

02 Haziran 2017 Cuma 16:09
Yağmur Atacan' ın Saldırganı Tehtit Oluşturuyor

Pınar Altuğ' un eşi Yağmur Atacan' a geçtiğimiz yıl silahlı saldırı düzenleyen saldırgan serbest bırakıldı.

Yağmur Atacan' ın saldırganının serbest bırakılması üzerine Pınar Altuğ sert açıklamalarda bulundu. Pınar Altuğ eşinin bir ara canından olabileceğini ve sürecin bu kadar kısa sürede tamamlanmaması gerektiği adına şikayetlerini ve korkularını dile getirdi. Saldırganın cezai ehliyetinin olmasına rağmen serbest bırakılması durumu Pınar Altuğ' nun tedirgin olmasına yeterli bir sebep oldu. Pınar Altup; ' Raporlara ve kesinleşen cezasına rağmen serbest kaldı. Korkmuyorum ama ailem adına çekiniyorum, kocam ölümden döndü. Silah ateş alsaydı aramızda olmayabilirdi. Allah onu bize bağışladı” dedi. 

 



Anahtar Kelimeler:
Pınar AltuğYağmur Atacan
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