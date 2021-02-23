Woody Allen'a bir suçlama da ondan: Gençliğimi kullandı!

Onlarca film ve tiyatro eserinin yazarı olan 85 yalındaki Hollywood yıldızı Woody Allen, son yıllarda taciz iddialarıyla gündeme geliyor. Annie Hall, Paris'te Bir Gece Yarısı, Manhattan ve Blue Jasmine gibi birçok popüler filmin yazarı ve yönetmeni olan Woody Allen'a yöneltilen suçlamaların her geçen gün artması hayranlarını üzüyor. Ünlü aktris Mia Farrow ile bir zamanlar aşk yaşayan ve birçok filminde Farrow'u oynatan Woody Allen hakkındaki son iddialar, "Allen v Farrow" adlı belgeselde öne sürüldü. Woody Allen'ın taciz iddialarıyla ilgili yapılan belgeselde öne sürülen iddialar geniş yankı uyandırdı.

ABD'li aktirs Christina Engelhardt (61), Woody Allen'ın kendisini çeşitli şekillerde baştan çıkardığını ve ilişkilerinin 8 yıl boyunca sürdüğünü dile getirdi. Ünlü yönetmenin, o dönemlerde kendisinin gençliğinden faydalandığını iddia eden Engelhardt, sektöde ismi adeta markaya dönüşen Woody Allen karşısında adeta sarhoş olduğunu aktardı. Yıllar sonra yaşadıklarını düşününce bir kurban olduğuna kanaat getirdiğini kaydeden Engelhardt, genellikle hep Woody Allen'ın evinde buluştuklarını ifade etti. Woody Allen'ın kendisini asla yemeğe çıkarmadığını ve sevgilisi olarak tanıtmaktan kaçındığını kaydeden Engelhardt, aktris Mia Farrow’un da bu ilişkiyi bildiğini söyledi.

Yayınladığı belgeler ve röportajlarla büyük sükse yapan Allen v. Farrow adlı belgeselde Woody Allen'ın, üvey kızı olan Dylan Farrow'a uyguladığı cinsel tacizin ayrıntıları ele alınıyor. Dört bölümden oluşan ve Allen'ın suçlandığı belgeselin yayımlanmasının ardından 85 yaşındaki ünlü yönetmen adeta küplere bindi. İddiaları kesin bir dille reddeden Woody Allen, üvey kızı Dylan Farrow'a kesinlikle o gözle bakmadığını aktardı. Taciz iddialarının odağındaki Dylan Farrow ise üvey babası Woody Allen'ın bu yalanı uzun süredir söylediğini ve gerçeği kendisinin de bildiğini söyledi.