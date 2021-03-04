Will Smith'in başkanlık hedefi: Bir gün mutlaka!

Ünlü aktör Will Smith; Dan Pfeiffer, Tommy Vietor, Jon Favreau ve Jon Lovett'in sunduğu Pod Save America isimli poscast yayınına katıldı. Podcast yayınında ünlü oyuncunun maruz kaldığı ırkçılık durumları soruldu. "Bir gün siyasete atılıp politikacı olmayı ister miydin?" sorusuna ünlü oyuncu olumlu yanıt verdi. Başkanlık makamının "biraz daha derlenip düzenlenmesini" bekleyeceğini kaydeden Will Smith, ilerleyen zamanlarda başkanlığa aday olmak istediğini dile getirdi.

"Siyasette de payıma düşeni yapmak isterim"

Başkanlığa dair önemli fikirlerinin olduğunu kaydeden 52 yaşındaki ünlü aktör, toplumsal uyum ve insanlar arasındaki hoşgörünün geliştirilmesi için birçok projesi olduğunu aktardı. Will Smith, siyasette de sanat dünyasında olduğu gibi kendi payına düşen görevi yapmaya hazır olduğunu ve insanların hayatını iyileştirmek istediğini kaydetti. ABD'de büyüyen bir siyahi olmanın çeşitli zorlukları olduğunu aktaran Will Smith, en az 5 ya da 6 kez ağır ırkçı hakaretlere maruz kaldığını belirtti. Muhtemelen kendisine edilen ırkçı hakaret sayısının bundan daha fazla olduğunu kaydeden Smith, kendisinde izler bırakan en az 5 tanesini hatırladığını aktardı.

Şimdiye kadar karşılaştığı ırkçı hakaretleri eden kişilerin genelde yavaş bir beyne sahip insanlardan geldiğini belirten 4 Grammy ödüllü oyuncu, siyahi birinin bu tür hakaretlere karşı bağışıklık geliştirdiğini dile getirdi. Kendilerine ırkçılık yapanların aptal olduğu düşüncesiyle hareket ettiğini kaydeden Smith, bu yüzde her zaman daha zeki olmak zorunda hissettiğini belirtti. Tanınmadığı günlerde maruz kaldığı ırkçılığın çok daha sistematik olduğunu kaydeden Smith, cahillik ile bilinçli ırkçılık arasında bazı farkların bulunduğunu söyledi. Sadece cahillikleri nedeniyle ırkçılık yapan kişilerin daha az zararlı olduğunu ifade eden Smith, bu sorunun eğitimle birlikte ortadan kaldırılabileceğine inandığını sözlerine ekledi.

2016'da Ocsar törenine katılmayı reddetmişti!

Will Smith, "Siyah Giyen Adamlar", "Ben Efsaneyim", "Kurtuluş Günü", "Umudunu Kaybetme", Suicide Squad", "Çılgın İkili", "Hancock", "I Robot" ve "Yedi Yaşam" gibi birçok tanınan filmle karşımıza çıktı. Müzik dünyasına da el atan ve hip-hop albümleri bulunan Will Smith, 2016 yılındaki Oscar Ödül Töreni'ne "çeşitliliğin az olmadı nedeniyle" katılmayacağını açıklamıştı. Son yıllarda Oscar verilen herkesin beyaz olduğunu kaydeden Smith, "Biz bu toplumun parçasıyız" ifadesini kullnmıştı. Smith'in bu açıklamalarını eleştiren bazı oyuncular ise bu sözlerin de bir ırkçılık olduğunu kaydetmişti. ABD'de siyahilerin beyazlara yönelik ırkçı söylemlerinin "tersten ırkçılık" olduğu kabul ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 10:04