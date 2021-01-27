Videoda Cinsel Organı Gözüken Nusret’e Soruşturma: ‘Ahlakı Bozuyor’

Restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe’nin sosyal medyada paylaştığı ve cinsel organının göründüğü videonun ardından soruşturma açıldı!

33 milyon takipçisi cinsel organını gördü!

İş dünyasındaki başarılarıyla olduğu kadar sosyal medyadaki tarzıyla da bilinen Nusret, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımda tepki çekmişti. Bornozlu bir şekilde görünen Nusret, 33 milyon takipçili Instagram hesabında, cinsel organı görünecek şekilde bir paylaşım yaptı.

Şikayette bulunuldu: Halkın ahlakını bozuyor

Gökçe’nin bu videosunun ardından bir vatandaşın, “halkın ahlakını bozuyor” gerekçesiyle şikayette bulunduğunu öğrenilirken, video görüntüsü ile savcılığa şikayette bulunuldu. Bunun ardından Nusret Gökçe ile ilgili soruşturma açıldı.