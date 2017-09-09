Galeriler Videolar
İstanbul 27°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108452
ALTIN
147.660
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.5051
EURO
4.1028
Acı haber Bingöl'den geldi 1 asker şehit oldu , 1 asker de yaralandı !
Son Dakika
Acı haber Bingöl'den geldi !
Eskişehir'de devrilen minibüs istinat duvarına çarptı
Eskişehir'de devrilen minibüs istinat duvarına...
Avrupalı İşçi Sendikaları Türkiye'yi boykot ediyor
Avrupalı İşçi Sendikaları Türkiye'yi boykot...
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan...
Galatasaray'dan imza şov ! 3 yıldız birden imzaladı
Son Dakika
Galatasaray'dan imza şov ! 3...

Vatan Şaşmaz yorumu Pınar Altuğ'u çıldırttı !

Altuğ, Instagram'dan yaptığı paylaşımla büyük tepki çekti.Mutlu anlarını paylaşan Altuğ için "Vatan Şaşmaz'ı çabuk unuttu" denildi.

09 Eylül 2017 Cumartesi 11:33
Vatan Şaşmaz yorumu Pınar Altuğ'u çıldırttı !

Yaklaşık 2 hafta önce Filiz Aker'in cinayetine kurban giden Vatan Şaşmaz, Çocuklar Duymasın'daki rol arkadaşlarını derinden üzmüştü. Mutlu anlarını paylaşan Pınar Altuğ'a tepki gelince, ünlü oyuncu resmen çıldırdı.

"VATAN'I NE ÇABUK UNUTTUN"

Takipçisinin "Vatan'ın acısını ne çabuk unuttun" yorumuna Pınar Altuğ şöyle cevap verdi: "Acı ve yas göstermelik bir şey değildir. Hayat devam eder ama arar ara kalbiniz sızlar" diye karşılık verdi.

"ÜZÜNTÜ GÖSTERMELİK DEĞİLDİR KALPTE YAŞANIR"

Fotoğrafa bir başka takipçisi "Tırnaklar ojeli saçlar açık cenazeye geldi fotoğraf koysa ne olcaak" dedi. Pınar Altuğ takipçisine cevaben "Ben cenazeye namaz kılmaya değil arkadaşıma veda etmeye gittim, ne giydiğimin ne yaptığımın hesabını kimseye vermem,siz kim olarak bu yorumu yapabiliyosunuz onu anlayamadım.Beni sevmiyor,beğenmiyor olabilirsiniz saygı duyarım ama o zaman da sayfamda işiniz ne diye sorarım malum şahsi sayfam. Bu arada uzuntu gostermelik değildir kalpte yasanır!" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Murat Boz'un yeni aracına nazar değdi!
Murat Boz'un yeni aracına nazar değdi!
İrem Derici Tarkan'ı paylaştı sosyal medya yıkıldı
İrem Derici Tarkan'ı paylaştı sosyal medya yıkıldı
Gupse Özay yeni filmi için kilo aldı , görenler inanamadı !
Gupse Özay yeni filmi için kilo aldı , görenler inanamadı !
Efsana oyuncu Coşkun Göğen'den iyi haber geldi.
Efsana oyuncu Coşkun Göğen'den iyi haber geldi.
Ozan Güven Bodrum'da fena yakalandı !
Ozan Güven Bodrum'da fena yakalandı !
'Agora Meyhanesi' artık O'nsuz olacak !
'Agora Meyhanesi' artık O'nsuz olacak !
Murat Başoğlu'na şok üstüne şok !
Murat Başoğlu'na şok üstüne şok !
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya kıyafetiyle göz kamaştırdı
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya kıyafetiyle göz kamaştırdı
Rihanna'dan şoke eden 'bekaret' açıklaması !
Rihanna'dan şoke eden 'bekaret' açıklaması !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim